Franciszek do obrońców życia: Społeczeństwo nie może eliminować najsłabszych

Przebywający na leczeniu w rzymskiej Klinice Gemelli Ojciec Święty skierował specjalne przesłanie do osób zaangażowanych w ochronę życia. Podkreślił, że społeczeństwo nie osiągnie prawdziwej sprawiedliwości poprzez eliminację nienarodzonych dzieci, osób starszych czy nieuleczalnie chorych.

Franciszek: Coraz bardziej dominuje kultura odrzucenia

Ze względu na stan zdrowia papieża jego słowa zostały odczytane przez kardynała Pietro Parolina podczas Mszy Świętej odprawionej dla członków włoskiego Ruchu dla Życia, który świętuje 50-lecie istnienia. Franciszek zwrócił uwagę, że w obecnych czasach szczególnie ważna jest obrona ludzkiego życia, ponieważ coraz bardziej dominuje kultura odrzucenia.

"Trzeba, by ludzie w każdym wieku konkretnie poświęcali się służbie życiu ludzkiemu, zwłaszcza, gdy jest ono najbardziej kruche i bezbronne, ponieważ jest ono święte, stworzył je Bóg z myślą o wielkim i wspaniałym przeznaczeniu" – przypomniał Ojciec Święty.

Zachęcając do solidarności z nienarodzonymi, papież podkreślił, że są oni symbolem wszystkich odrzuconych i pozbawionych głosu na świecie. Zaapelował również o wsparcie dla kobiet.

"Nadal stawiajcie na kobiety, na ich otwartość, wielkoduszność i odwagę. Kobiety muszą móc liczyć na wsparcie całej wspólnoty obywatelskiej i kościelnej" – zaznaczył.

Polski akcent pro-life

W Bazylice św. Piotra zgromadzili się działacze pro-life z różnych zakątków świata. Wśród nich znalazł się Krzysztof Zuba, członek zarządu Europejskiej Federacji One of Us. – Bardzo ważne jest to, że spotykamy się właśnie w Rzymie w momencie, gdy papież przebywa w szpitalu, żeby dać mocny przekaz o wartości i godności ludzkiego życia – podkreślił.

Zuba zaznaczył, że uczestnicy wydarzenia nie tylko wyrażają swoje przekonania, ale także konkretnymi działaniami przypominają, iż życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i powinno być chronione aż do naturalnej śmierci.

