Ojciec Święty zawiesił swoją działalność. Musi przejść badania lekarskie

Jak wiadomo Franciszek cierpi z powodu problemów, jakie od kilku miesięcy sprawia mu ból w prawym kolanie.

Badania są prawdopodobnie związane także z niepotwierdzonymi jeszcze informacjami, że papież ma w najbliższych miesiącach odbyć klika zagranicznych podróży apostolskich: 12 i 13 czerwca do Libanu, na początku lipca do Sudanu Południowego i innych krajów Afryki, pod koniec lipca do Kanady, a w połowie września do Kazachstanu.

Papież o Ukrainie i Władimirze Putinie

W rozmowie z argentyńskim dziennikiem "La Natión" papież Franciszek tłumaczył dlaczego na razie nie udał się na Ukrainę oraz z jakiego powodu unika mówienia o prezydencie Rosji Władimirze Putinie.

– Papież nigdy nie wymienia głowy państwa, ani tym bardziej kraju, który przewyższa swego zwierzchnika – mówił Ojciec Święty pytany o to, dlaczego nie wspomina o rosyjskim przywódcy.

Jednocześnie duchowny zapewnił, że cały czas podejmowane są działania mediacyjne ws. wojny na Ukrainie. – Zawsze [podejmowane – red.] są pewne działania. Watykan nigdy nie odpoczywa. Nie mogę zdradzić szczegółów, ponieważ nie byłyby to już działania dyplomatyczne. Ale te próby nigdy się nie skończą – tłumaczył.

Franciszek w wywiadzie podkreślił także, że "każda wojna jest anachroniczna w tym świecie i na tym etapie cywilizacji". – Dlatego też publicznie ucałowałem ukraińską flagę. Był to gest solidarności z jej poległymi, z ich rodzinami i z tymi, którzy cierpią na emigracji – wyznał.

Jednocześnie papież wytłumaczył dlaczego nie pojedzie w najbliższym czasie na Ukrainie. – Nie mogę zrobić niczego, co zagroziłoby wyższym celom, jakimi są: zakończenie wojny, rozejm lub przynajmniej korytarze humanitarne. Jaki sens miałaby podróż Papieża do Kijowa, jeśli następnego dnia wojna będzie trwała nadal? – wytłumaczył duchowny.

