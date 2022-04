Ks. prof. Nicola Bux: Następca Franciszka musi być przede wszystkim katolicki

Coraz częściej mówi się o zmierzchu pontyfikatu Franciszka. Jaki powinien być następny papież? Nad tą kwestią zastanawia się ks. prof. Nicola Bux, ceniony liturgista i były doradca Kongregacji Nauki Wiary w rozmowie z katolickim publicystą Edwardem Pentinem.

Watykan w oczekiwaniu na nowe konklawe

Nastroje w Watykanie coraz bardziej otwarcie krążą wokół następnego konklawe, jak wskazuje ks. prof. Bux. „Niezadowolenie jest bardzo duże, przy tym jego część jest naturalnie skryta, nie wypowiada się i oczekuje końca tego pontyfikatu. Papież powiedział prawosławnemu patriarsze Cyrylowi, że musimy mówić językiem Jezusa, a nie językiem politycznym. Właśnie tak!” – mówi.

- Dla prawdziwych znawców Watykanu bilans pontyfikatu Franciszka oznacza zejście z poziomu jego poprzedników w dziedzinie nauczania wiary i moralności, o finansach nie wspominając. Przyczynił się on do wzmocnienia sekularyzacji Zachodu bo papież zajmuje się kwestiami socjalnymi i politycznymi oraz wspiera duchowość bez tożsamości – ocenia duchowny.

Chaos, despotia i kult osoby papieża – to dziedzictwo Franciszka

Jak podkreśla rozmówca Edwarda Pentina, za Franciszka pogłębiła się skłonność do emocjonalnego kultu osoby papieża, co odróżnia czasy współczesne od średniowiecza. „Ludzie średniowiecza oddzielali rolę papieża od osoby, która ją pełniła, tak samo jak odróżniamy Kościół od ludzi Kościoła, to co ludzkie od tego, co boskie. Dlatego Dante mógł wysyłać papieży do piekła” – tłumaczy.

Chaos i despotia, jakie charakteryzują rządy papieża Franciszka sprawiają zdaniem ks. prof. Duxa, że nawet jego wcześniejsi zwolennicy dystansują się. Pogłębia się także rozdźwięk pomiędzy progresywnymi kardynałami (jak Reinhard Marx i Jean-Claude Hollerich), a tymi, którzy trzymają się konserwatywnego rozumienia nauki Kościoła (Gerhard Müller czy George Pell). Natomiast urzędujący papież nie robi nic, by wskazać, którzy z nich są bliżej zgodności z Magisterium – ubolewa włoski duchowny.

Kryzys wiary, który osiąga bezprecedensowe wymiary w poważny sposób dotyka nawet Ameryki Łacińskiej, gdzie – jak przytacza ks. Nicola Bux – już tylko 52 procent społeczeństwa deklaruje się jako katolicy, natomiast 25 procent przeszło w ostatnim czasie do rozmaitych sekt i grup religijnych. „Kościół katolicki wybrał ubogich, a ubogi wybrali zielonoświątkowców” – wskazuje, przytaczając artykuł o takim tytule opublikowany w tym roku w „Wall Street Journal”.

Jaki powinien być następca Franciszka?

Ks. prof. Nicola Bux odpowiada na pytanie, co powinno cechować postawę następnego papieża. Jak zauważa, następca Franciszka powinien być przede wszystkim katolicki i mieć świadomość, że Wikariusz Chrystusa jest związany nauczaniem Kościoła, nad którym nie rozciąga absolutnego panowania.

- W opinii czołowych świeckich i duchownych następne konklawe musi wybrać papieża, który będzie świadomy swojej misji apostolskiej, zobowiązań i obowiązku zachowania status generalis Ecclesiae. Priorytetem konklawe jest więc papież katolicki, gdyż w przeciwnym razie utrata wiary będzie nie tylko konsekwencją, ale i przyczyną sekularyzacji chrześcijaństwa. Aby położyć kres zamieszaniu w Kościele, następne konklawe musi poszukać kandydatów, którzy odpowiedzą na wątpliwości o Amoris laetitia i sprostują Evangelii gaudium, w którym stwierdza się, że największym złem społecznym jest nierówność, czyli zły podział bogactw, a nie grzech – przekonuje.

Czytaj też:

Papież Franciszek i mafia z Sankt GallenCzytaj też:

Kard. Pell: Papież będzie musiał odezwać się przeciwko Drodze synodalnejCzytaj też:

Watykan: Reżim ostrzejszy niż we Włoszech. Przymus szczepień przedłużony