USA: Archidiecezja pozbawiła tytułu "katolicka" szkołę, która wywiesiła flagi LGBT

Powodem tak drastycznej decyzji było wywieszanie przez tę placówkę flag LGBT i ruchu Black Life Matters.

Sprawa dotyczy jezuickiej, choć kierowanej przez świeckich, szkoły podstawowej „Nativity” (Narodzenia Pańskiego) w mieście Worcester w stanie Massachusetts (65 km na zachód od Bostonu). Jej dyrekcja nie podporządkowała się wcześniejszym prośbom tamtejszego biskupa Roberta McManusa o zdjęcie tych flag ze szkolnego frontonu.

"Ideologie sprzeczne z katolicką moralnością"

W najnowszym dekrecie biskup przywołał swoją wcześniejszą prośbę wysłaną do szkoły w maju br. Tłumaczył wówczas, że „symbole te [flagi] kryją w sobie specyficzne programy i ideologie, sprzeczne z katolicką moralnością i nauką społeczną”. Podkreślił, że podczas gdy życie czarnoskórych obywateli i w ogóle wszystkich ludzi zasługuje na szacunek, to organizacje radykalne „zrabowały” (hijacked) to (kościelne) przesłanie o powszechnej równości osób, propagując rozbicie rodziny – podstawowej komórki społecznej – co też jest nie do pogodzenia z wartościami katolickimi”. Ruchy te promują więc działalność przeciwną nauce katolickiej. „Wywieszając takie flagi szkoła [katolicka] wysyła zatem ludziom mylne i gorszące przesłanie o stanowisku Kościoła w tej sprawie” – napisał biskup.

Podkreślił następnie, że zgodnie z prawem kanonicznym to on odpowiada za szkoły katolickie na terenie swej diecezji, w tym także za te, którymi zarządzają świeccy, ale które mają w swej nazwie słowa „szkoła katolicka”. Powołał się także na najnowsze wskazania Watykanu dotyczące szkół katolickich, które są „podmiotami kościelnymi” i jako takie „uczestniczą w misji Kościoła i powinny stosować się do jego wskazań”.

Koniec sprawowania mszy świętej

Poza odebraniem tytułu „szkoła katolicka” biskup zawiesił również prawo odprawiania mszy św. oraz sprawowania sakramentów i sakramentaliów we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie szkoły „Narodzenia Pańskiego”. „Upór [władz szkolnych] w tej sprawie nie pozostawił mi innego rozwiązania poza tym kanonicznym” – napisał na zakończenie swojego listu bp Robet McManus.

Sprawa wywieszania flag LGBT i BLM w szkole w Worcesterze odbiła się szeroko w amerykańskich środkach przekazu, m.in. w stacji telewizyjnej CBS News, na portalach „The Daily Beast”, Yahoo i „National Review” oraz w gazecie „The Boston Globe”. Przegląd „National Review” zwrócił uwagę m.in., że deklaracja biskupa nastąpiła w „miesiącu dumy” – w czerwcu, gdy to wywieszanie i propagowanie symboli LGBT przez ponad 500 amerykańskich firm „służy promowaniu swoich towarów, większego udziału na rynku i innym elementom strategii biznesowej”.