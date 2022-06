Franciszek: Cyfrowy świat musi być zamieszkiwany przez chrześcijan

Książka "Kościół w świecie cyfrowym. Narzędzia i propozycje" została wydana przez Stowarzyszenie Włoskich Katolickich Twórców Internetowych. W publikacji zawarto wiele wskazówek dotyczących skutecznego funkcjonowania w mediach społecznościowych w celach duszpasterskich.

Zauważono, że po pandemii COVID-19, przestrzeń wirtualna zostanie częścią rzeczywistości. Dlatego też publikacja Stowarzyszenia Włoskich Katolickich Twórców Internetowych ma pomóc jeszcze lepiej wykorzystać technologie cyfrowe. Książka skierowana jest do księży i osób zaangażowanych w Kościele jako zbiór wskazówek korzystania z Internetu tak, by docierać do jak najszerszego grona wiernych.

Franciszek: Wirtualny świat nigdy nie zastąpi piękna spotkań twarzą w twarz

Wstęp do książki napisał Ojciec Święty Franciszek. Papież podkreślił, że "wirtualny świat nigdy nie zastąpi piękna spotkań twarzą w twarz". Zdaniem Franciszka, mimo to przestrzeń cyfrowa "jest i musi być zamieszkiwana przez chrześcijan". Wskazał na przykład pandemii, kiedy technologie cyfrowe okazały się pożyteczne.

Franciszek zaznaczył, że media społecznościowe i cyfrowe narzędzia komunikacji pozwoliły w czasie pandemii COVID-19 zachować "wspólnotowość, relacje i życie religijne". Głowa Kościoła podkreśliła, że spotkania wirtualne zawsze będą różnić się od rzeczywistej bliskości. Jednak mimo to "należy z kreatywnością i wielkodusznością otworzyć się na obecną sytuację".

"Hojności i spontaniczności, które charakteryzowały fazę kryzysową, musi teraz towarzyszyć odpowiednie szkolenie" – ocenił Ojciec Święty. Dodał, że korzystanie z narzędzi cyfrowych wymaga dużej świadomości. Franciszek zauważył, że dużą rolę w tej sprawie mają ludzie młodzi. "Być może oni będą mogli jutro stać się protagonistami nowych form komunikacji społecznej, bardziej ludzkiej, bardziej zdolnej do słuchania i prawdziwego dzielenia się" – pisał papież.

