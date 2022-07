Meksyk: Rząd zapowiedział pierwszy "niebinarny" dokument tożsamości

Meksykański rząd, na czele z Andrésem Manuelem López Obradorem, zapowiedział, że niebawem pojawi się pierwszy dokument tożsamości, w którym będzie możliwość wyboru trzeciej opcji płci, poza męską i żeńską. O decyzji poinformował dyrektor generalny służb konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jaime Vázquez Bracho na Twitterze.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zaprezentować nową Rejestrację Konsularną Trzeciej Generacji – pierwszy oficjalny meksykański dokument tożsamości dla osób niebinarnych" – czytamy w mediach społecznościowych.

Trzy płcie w dowodzie tożsamości

W materiale promocyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślono, że jest to "pierwszy oficjalny meksykański dokument tożsamości, który pozwala zaznaczyć znakiem X pole dotyczące płci lub gender, albo po prostu pominąć te informacje".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że Rejestracja Konsularna jest "dokumentem publicznym" wydawanym przez meksykańskie placówki dyplomatyczne za granicą. Uzyskanie takiego dokumentu będzie możliwe w meksykańskich konsulatach w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Kostaryce.

Według służb konsularnych dokument jest potrzebny do tworzenia spisu powszechnego i ochrony konsularnej. Zdaniem meksykańskiego MSZ dokument "jest bardzo przydatny dla rządu, zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych lub wydarzeń politycznych czy społecznych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo Meksykanów w krajach, w których przebywają". Dokument ma być "praktycznie nie do podrobienia", dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym, użytym do jego stworzenia.

Działania rządu Meksyku skomentował dyrektor meksykańskiego portalu "ConParticipación" w rozmowie z ACI Prensa. – To poważny krok wstecz dla naszego kraju, to narzucenie ideologii gender na najwyższym szczeblu władzy. (…) Władze zamiast opierać się na nauce w celu opisania rzeczywistości i tożsamości obywateli, włączają koncepcje oparte wyłącznie na ideologicznych hipotezach, które niszczą człowieka w jego tożsamości seksualnej – ocenił Marcial Padilla.

