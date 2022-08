Biskup: Kościół jako wspólnota przestaje być wiarygodnym świadkiem

Podczas nabożeństwa pojednania na Przeprośnej Górce w Olsztynie pod Częstochową, gdzie modlili się pątnicy z archidiecezji krakowskiej, biskup pomocniczy podkreślił, że pokój, który jest darem Chrystusa, to "owoc wiary, że Bóg jest i czuwa nad całym światem".

– W ludziach, którzy przyjmują Chrystusowy dar pokoju i rozwijają go w sobie, nawet najboleśniejsze doświadczenia, nawet największe nieszczęścia nie osłabią świadomości, że miłość Boga jest większa od największego zła – zauważył duchowny, cytowany w czwartek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Wiarygodność wspólnoty Kościoła

Biskup dodał, że chrześcijanie mają do spełnienia misję "pozyskiwania innych dla Jezusa", w której decydujące są nie słowa, ale na czyny. – Jeśli poszukujący, zagubieni, obojętni czy nieprzychylnie nastawieni nie będą widzieć w naszym życiu śladów Ewangelii, jeśli nasza postawa, nasze słowa, nasze czyny będą zaprzeczeniem pokoju, jak mamy ich zachęcić do przemiany życia i wejścia na drogę wiary? – pytał.

– Również Kościół jako wspólnota przestaje być wiarygodnym świadkiem Chrystusowego pokoju, gdy przykłada rękę do podziałów, gdy promuje jednych, a innych wyklucza, gdy pociągają go trony, gdy zamyka uszy na wołanie o sprawiedliwość, gdy tworzy klimat stałego zagrożenia, gdy przestaje z czułością szukać zagubionych – wymieniał hierarcha, zauważając, iż pokój Boży jest "darem, w którym nie ma podziałów, przemocy, gniewu, nie ma paragrafów, narzucania siłą własnych racji", ale "jest za to bezgraniczna miłość".

Bp Damian Muskus przyznał, że problem powstaje wtedy, gdy postępowanie czy słowa innych podważają bliskie chrześcijanom wartości, ponieważ łatwo wtedy o emocjonalne reakcje.

– Widzimy to w mediach społecznościowych, gdzie ludzie w poczuciu bezkarności ferują wyroki, obrażają się nawzajem, poniżają. Niestety, swój udział w tym mają również ludzie wierzący, wnosząc zamęt, a nie pokój – oznajmił.

