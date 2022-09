Prezydent na Jasnej Górze dziękował rolnikom. "To wasza zasługa"

Prezydent zauważył, że ten rok, choć tak trudny w gospodarce światowej, także żywnościowej, w Polsce jest rokiem dobrych zbiorów, który przebiegł bez wielkich klęsk żywiołowych niszczących plony i trud pracy rolników.

Podkreślił, że "z całą rzeszą ludzi odpowiedzialnych za polskie sprawy, przybywa, by dziękować Matce Najświętszej i rolnikom za zapewnienie wszystkim nam, bezpieczeństwa żywnościowego". – Dziękuję wam za chleb owoc waszej pracy i waszej zapobiegliwości. Dziękuję, że tego chleba dla nas wszystkich na co dzień starcza i będzie starczało – dodał.

Prezydent: Skłaniam głowę przed waszym trudem

– Jest to ogromna wasza zasługa dla naszego państwa, że mamy wystarczająco dużo żywności dla nas i że jeszcze ta żywność z roku na rok stanowi coraz większą pozycję eksportową naszego kraju, nie tylko rozsławiając go na zewnątrz, nie tylko budując dobrą markę biało-czerwonego sztandaru i nazwy Polska, ale także w ogromnym stopniu przyczyniając się do wzrostu produktu krajowego brutto i ogólnej zamożności naszego kraju, a tym samym i całego społeczeństwa – powiedział prezydent.

Podziękował za pracę, którą rolnicy do tej pory wykonali, za wszystkie zasługi dla Polski. – Skłaniam głowę przed waszym trudem. Dziękuję za to jacy jesteście także wtedy, gdy nie pracujecie - jesteście gospodarzami w domach – powiedział.

Duda: Dziękuję, że daliście pracę ludziom z Ukrainy

Prezydent podziękował także za przyjęcie do swoich domów ludzi z Ukrainy, którzy często wcześniej pracowali u polskich gospodarzy. – Chcieli do was przyjechać, a to znaczy, że wcześniej byli traktowani z szacunkiem – zauważył. – Dziękuję, że ich przyjęliście i daliście im pracę. To nie tylko zachowanie się jak uczciwy człowiek, chrześcijanin, ale to też wielkie dzieło budowania relacji między narodami. Wierzę, że to zostanie zapamiętane w naszych państwach na pokolenia – zauważył Andrzej Duda.

