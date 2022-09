Papież Franciszek: Bóg działa poprzez nieplanowane wydarzenia

– Rozeznanie to pomoc w rozpoznawaniu znaków, za pomocą których Pan pozwala się spotkać w sytuacjach nieoczekiwanych, nawet bolesnych. Może z nich powstać spotkanie zmieniające życie na zawsze – mówił papież Franciszek podczas środowej katechezy.

Franciszek: Bóg działa w sposób nieoczekiwany

Ojciec Święty podał przykład św. Ignacego Loyoli, który zmienił patrzenie na świat poprzez lekturę żywotów świętych. Choć jego celem nie była wzniosła lektura, a jedynie zabicie nudy, to jednak czytane historie wzbudziły w św. Ignacym fascynację postaciami świętych. Franciszek zwrócił uwagę, że to co dobre, nie zawsze wydaje się atrakcyjne.

– W tym doświadczeniu możemy zauważyć przede wszystkim dwa aspekty. Pierwszym jest czas: myśli o świecie są na początku atrakcyjne, lecz potem tracą swój blask i pozostawiają pustkę, niezadowolenie i pozostawiają cię w tym stanie, w pustce. Myśli o Bogu natomiast budzą na początku opór "ale ta rzecz o świętych jest nudna i nie będę jej czytał", ale gdy zostaną przyjęte, przynoszą nieznany dotąd spokój, który trwa przez dłuższy czas – wskazywał papież.

Franciszek zaznaczył, że bardzo często Pan Bóg działa poprzez niezaplanowane wydarzenia. – Dobrze posłuchaj: Bóg działa przez nieplanowane wydarzenia, takie przypadkowe, ale przypadkiem to mi się przytrafiło, przypadkiem spotkałem tę osobę, przypadkiem zobaczyłem ten film, to nie było zaplanowane, ale Bóg działa przez nieplanowane wydarzenia, a także poprzez komplikacje (...). Widzieliśmy to również we fragmencie Ewangelii św. Mateusza: człowiek orzący pole przypadkowo natrafia na zakopany skarb. Jest to sytuacja zupełnie nieoczekiwana – mówił papież. Dodał, że ważne jest, jaką decyzję my podejmiemy, natrafiając na nieplanowane wydarzenie.

Czytaj też:

Papież Franciszek: Zero tolerancji dla nadużyć w KościeleCzytaj też:

Bp Schneider: Papież Franciszek powinien wysłuchać świadectw o Mszy łacińskiej