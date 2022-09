Papież Franciszek: Zero tolerancji dla nadużyć w Kościele

W ostatnich dniach telewizja CNN wyemitowała obszerny wywiad z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież poruszył m.in. kwestię nadużyć seksualnych w Kościele, nazywając je "potwornością". Głowa Kościoła podkreśliła, że dla takich zachowań musi obowiązywać zasada "zero tolerancji". Zdaniem Ojca Świętego, kapłan żyje po to, aby prowadzić ludzi ku Bogu, a nie po to, aby ich krzywdzić, dlatego kapłan, który krzywdzi "nie powinien zostawać kapłanem".

Franciszek: Celibat nie ma z tym nic wspólnego

– Mówiąc o nadużyciach powiedziałbym, że musimy: po pierwsze mieć ten całościowy ogląd, po drugie starać się nie ukrywać spraw, bo w niektórych dziedzinach, np. w rodzinie, mamy tendencję do tuszowania, a po trzecie spójrzmy na procent, który odnosi się do nas i zajmijmy się nim. To znaczy ja nie neguję nadużyć, nawet gdyby to było tylko jedno, to jest to potworne, bo ty księże, ty siostro powinniście prowadzić tego chłopca czy tę dziewczynę do Boga, a tymczasem niszczycie im życie. To jest potworne, niszczyć życie – zwracał uwagę Franciszek.

Papież zaznaczył, że celibat nie ma nic wspólnego z nadużyciami na tle seksualnym. – Nadużycie jest rzeczą destrukcyjną, po ludzku diaboliczną. Bo w rodzinach nie ma celibatu, ale czasem to się to zdarza. To jest po prostu potworność ze strony mężczyzny lub kobiety Kościoła, którzy są chorzy psychicznie, albo nikczemni i wykorzystują swoją pozycję dla osobistej satysfakcji. To jest diabelskie – ocenił Ojciec Święty.

"Młodzi muszą patrzeć w przyszłość, ale i w przeszłość"

W wywiadzie dla CNN papież mówił również o zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Zdaniem Franciszka ŚDM "uniwersalizuje młodzież, uświadamia jej, że pomimo różnic mają wspólne pragnienia i tęsknoty".

– Młodzi ludzie muszą mieć spojrzenie w przyszłość i spojrzenie w przeszłość. Młodzi, którzy patrzą jedynie w przyszłość, pozostają bez wsparcia. Powinni prowadzić dialog ze swoimi korzeniami, jak drzewo. Aby drzewo wydało owoce, musi wyrastać z korzeni. Ale powinienem chować się w korzeniach? Nie, bo to nie przynosi owoców. Ale trzeba patrzeć na korzenie, pozwala na to jedynie dialog ze starszymi – podkreślał Ojciec Święty.

Papież Franciszek zapewnił, że podczas Światowych Dni Młodzieży w przyszłym roku w Lizbonie nie zabraknie głowy Kościoła.

