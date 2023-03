Kard. Nycz: To jednoznaczne uderzenie w św. Jana Pawła II

– Przecież to jest jednoznaczne uderzenie w jego osobę, w jego świętość i w Kościół – powiedział metropolita warszawski w Świątyni Opatrzności Bożej, w czasie uroczystej Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski w 10. rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

Kard. Nycz o wyborze papieża Franciszka

– Stajemy dziś w Świątyni Opatrzności do modlitwy wspólnej. Odprawiamy Mszę świętą w intencjach ważnych dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, ludzi, papieża Franciszka, który od dziesięciu lat sprawuje posługę Piotrową w Kościele oraz nuncjusza apostolskiego w Polsce, który po sześciu latach posługi w naszej ojczyźnie kończy swój pobyt w Polsce – powiedział we wstępie do liturgii kard. Nycz.

– Jest to więc nasze dziękczynienie i zawierzenie Bogu dalszego ich posługiwania dla Kościoła i świata – dodał metropolita warszawski.

Jak dodał kard. Nycz, "powinniśmy w tę dzisiejszą uroczystość włączyć jeszcze dwie niezwykle ważne intencje, w których modlimy się w ciągu ostatniego roku, a zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy". – Myślę, że są one bliskie zarówno Ojcu Świętemu, jak i arcybiskupowi nuncjuszowi – dodał kardynał.

Sytuacja na Ukrainie i ataki na św. Jana Pawła II

– Po pierwsze: za Ukrainę cierpiącą okrutnie od ponad roku – módlmy się o sprawiedliwy pokój, aby przestali ginąć ludzie, wioski i miasta całego naszego sąsiedzkiego kraju. Gdybyśmy pozostali tylko na poziomie wypowiedzi świeckich, militarnych, nie byłby to język Ewangelii i Kościoła. Kościół, a może Kościoły chrześcijańskie, mają tu do dopowiedzenia wołanie o modlitwę i wielki apel do rządzących tym światem o rychły i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy – powiedział kard. Nycz.

– Po drugie: pokorna i wielka modlitwa o jednoznaczną postawę w dyskusji wokół ostatnich spraw związanych z atakiem na św. Jana Pawła II. Przecież to jest jednoznaczne uderzenie w jego osobę, w jego świętość i w Kościół – dodał metropolita warszawski.

Uroczystej Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię głosi metropolita białostocki abp Józef Guzdek. Do Świątyni Opatrzności Bożej przybyli przedstawiciele rządu, władz samorządowych, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych oraz mieszkańcy stolicy.

