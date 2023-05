Putin zwrócił Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu "cudowną ikonę"

Patriarcha moskiewski i Całej Rusi Cyryl postanowił, że przez rok odzyskana przez Kościół ikona będzie wystawiona do publicznego kultu w katedrze Chrystusa Zbawiciela na Placu Czerwonym w Moskwie. Następnie powróci do swojego historycznego miejsca w katedrze Trójcy Świętej (soborze Troickim) w Siergijew Posadzie.

"Ikona gościnności"

Ikona Trójcy Świętej, zwana też ikoną gościnności Abrahama, przedstawia epizod biblijny dotyczący spotkania Abrahama i Sary z trzema aniołami przy namiocie w Mamre. XV-wieczna ikona jest jednym z dwóch zachowanych dzieł sztuki, których autorstwo bezsprzecznie przypisywane jest Rublowowi. Drugim są freski w soborze Uspieńskim we Włodzimierzu nad Klaźmą.

Rublow był malarzem i mnichem. Od 1988 r. jest świętym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Już w 2008 r. dyskutowano w Rosji możliwość powrotu ikony Trójcy Świętej na stałe do jej oryginalnego miejsca przeznaczenia, jednak specjaliści zwracali wówczas uwagę na fatalny dla tego dzieła sztuki klimat panujący w Soborze Troickim w Siergijew Posadzie. Historyk sztuki Jelena Rodnina tłumaczy, że ikona powinna być przechowywana w temperaturze 18-20 stopni Celsjusza i wilgotności 50-55 proc., inaczej może ulec zniszczeniu – przekazała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna, powołując się na rosyjskie media.

W 2022 r. na trzy dni przewieziono ikonę do Siergijew Posadu, gdzie była wystawiona w soborze Troickim z okazji 600. rocznicy odnalezienia relikwii świętego Sergiusza z Radoneża, założyciela ławry. Po powrocie do muzeum odkryto na nim 61 uszkodzeń. Wcześniej dzieło Rublowa opuściło muzeum tylko raz, w czasie ewakuacji placówki podczas II wojny światowej, gdy wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy.

