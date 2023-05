Płońsk: Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem

– Jesteśmy z tymi dziećmi w łączności w Bogu – zapewnił ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła. W pogrzebie uczestniczyli rodzice dzieci oraz przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu płońskiego.

Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem odbył się na cmentarzu parafialnym w Płońsku. Poprzedziła do Msza św. w kaplicy cmentarnej. Wspólną modlitwą otoczono wszystkie dzieci zmarłe przed narodzeniem, ich rodziców oraz rodziny, cierpiące z powodu przedwczesnej śmierci dzieci.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku: – Ludzkie słowa nie są w stanie wyrazić uczuć, które wypełniają nasze serca. Będzie nam tych dzieci brakowało, ale pozostaje łączność z nimi w Panu Bogu. Ktoś kiedyś powiedział, że "Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę" – zacytował duszpasterz.

Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płońsku, pochodzących z parafii pw. św. Michała Archanioła i parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, zorganizowano we współpracy ze miejscowym szpitalem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W modlitwę za dzieci nienarodzone włączył się także ks. Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku oraz członkowie Domowego Kościoła rejonu płońskiego. To z inicjatywy tej wspólnoty w 2014 roku w Płońsku na cmentarzu powstał grób dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Papież: Kościół musi zabierać jasny głos ws. aborcji

"Cud narodzin przypomina o najwyższym z przysługujących nam praw, tym do istnienia. Kościół musi zabierać jasny głos na temat aborcji i godności człowieka" – pisze Papież Franciszek we wstępie do książki "Cud życia", w której przypomina, że, podobnie jak jego poprzednicy, od zawsze zdecydowanie potępia aborcję.

Ojciec Święty zachęca też, by mówić o tym temacie, zaczynając od wsłuchania się w głos nienarodzonego dziecka.

