Wielkie liczenie wiernych w parafiach w całej Polsce

W tym roku po raz pierwszy kilka diecezji przesyłać będzie zebrane dane w formie elektronicznej, co ma znacząco przyspieszyć termin publikacji wyników.

Jak wyjaśnił dr hab. Marcin Jewdokimow, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), instytucji realizującej liczenie wiernych, odbywa się ono rokrocznie w jedną z niedziel października. – Ma to być niedziela typowa, gdyż chodzi o pomiar typowego uczestnictwa – podkreślił. Z uwagi na metodologię badania, nie powinno być ono specjalnie zapowiadane wśród wiernych.

Dominicantes, communicantes

Badana jest liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy św. (dominicantes) oraz osób przystępujących do komunii św. (communicantes) – z podziałem na kobiety i mężczyzn. Wynik badania wyrażany w procentach odnosi się do liczby osób zobowiązanych do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, nie liczby mieszkańców danej parafii (w liczeniu nie uwzględnia się m.in. niemowląt i małych dzieci).

Prof. Jewdokimow podkreślił, że badanie możliwe jest tylko dzięki zaangażowaniu kurii diecezjalnych, wydziałów duszpasterskich oraz wszystkich księży proboszczów. Wyraża też podziękowanie wszystkim, którzy przyczyniają się rokrocznie do jego realizacji w duchu odpowiedzialności za Kościół oraz przekazywanie informacji w Kościele i o Kościele.

Liczeniem wiernych zajmują się księża proboszczowie – samodzielnie lub z pomocą wikariuszy czy ministrantów. Sposoby tego liczenia są różne. Za pośrednictwem wydziałów duszpasterskich proboszczowie otrzymują od ISKK specjalne kwestionariusze, które wypełniają i przekazują z powrotem. Liczeni są wierni na wszystkich Mszach św. niedzielnych począwszy od Eucharystii w sobotę wieczorem. Liczone są również niektóre kaplice, choć nie wszystkie (z uwagi na brak informacji).

Wyniki badania publikowane są najczęściej z ponad rocznym opóźnieniem (najnowsze dane dot. roku 2021). Być może uda się przyspieszyć prace dzięki wprowadzaniu danych bezpośrednio do specjalnie przygotowanego systemu e-dominicantes, który został zaprojektowany tak, by uniemożliwić popełnienie pewnych zdarzających się błędów. Dodatkowo system radykalnie skróci sam czas przesyłania danych.

Nowy system

W tym roku – niejako testowo – do projektu e-dominicantes przystąpiły cztery diecezje. Dwie z nich – pelplińska i bielsko-żywiecka – będą korzystać tylko z elektronicznego systemu. Dwie pozostałe – lubelska i wrocławska – będą mogły korzystać i z systemu, i z tradycyjnego papierowego kwestionariusza. Decyzję w tej sprawie podejmować będą poszczególni proboszczowie. Niewykluczone, że dane z tych diecezji będą dostępne już w pierwszym kwartale 2024 r., a nie dopiero w trzecim kwartale, jak to bywało w latach poprzednich. Dyrektor ISKK ma nadzieję, że w ciągu 10 lat (a być może nawet pięciu) do projektu e-dominicantes przystąpią wszystkie polskie diecezje.

Nowym wyzwaniem dla badaczy z ISKK jest kwestia uczestnictwa w Mszy online, która transmitowana jest na ok. 200 kanałach na YouTube. – Oglądanie Mszy św. online nie jest tym samym, co uczestnictwo w Eucharystii. Nie będziemy tego wliczać do naszych statystyk. Jest to jednak pewna nowa forma religijności i byłoby interesujące poznać skalę tej praktyki – mówił prof. Jewdokimow. Według danych opublikowanych przez ISKK za rok 2021, w 10 352 parafiach w całej Polsce liczba dominicantes stanowi 28,3 proc. zobowiązanych, zaś communicantes – 12,9 proc.

