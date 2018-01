Zmęczona twarz Benedykta

Współkształtował wszystkie najważniejsze wydarzenia tego okresu – od Vaticanum II, podczas którego był bliskim doradcą wpływowego kardynała – metropolity Josepha Fringsa z Kolonii. W latach 70. ubiegłego wieku ks. prof. Joseph Ratzinger stał się – nie tylko w Niemczech – jednym z najwybitniejszych teologów. W 1977 r. papież Paweł VI mianował go arcybiskupem – metropolitą Monachium i Fryzyngi, podnosząc go w tym samym roku do godności kardynalskiej.