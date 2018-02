Co jest za tymi drzwiami?

Sięgnąłem więc po wywiad rzekę, który francuski intelektualista Dominique Wolton przeprowadził z Franciszkiem. I niestety muszę jasno powiedzieć: żadnej z tych obietnic składanych przez zachwyconych nią „liberalnie” nastawionych katolików książka ta nie spełnia. Daleko jej do wywiadów rzek z Benedyktem XVI, Janem Pawłem II czy nawet nieco zapomnianych już rozmów Jeana Guittona z Pawłem VI. Nie chodzi nawet o to, że Franciszek ma zupełnie inne podejście do wielu spraw, ale o to, że o ile po lekturze tamtych publikacji pewne rzeczy można było uporządkować, lepiej zrozumieć, o tyle po lekturze tej w głowie pozostaje głównie chaos. Tematy wciąż wracają, myśli nie są dokończone.