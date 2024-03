Madryt: Wielotysięczna manifestacja obrońców życia

Wydarzenie odbywające się pod hasłem „Tak dla życia” zgromadziło wiele rodzin. Uczestnicy zgromadzili się w centrum Madrytu.

Jak poinformowała współorganizująca demonstrację Leticia Salinero, niedzielny marsz służy promocji kultury istnienia rozumianego jako życie od poczęcia do naturalnej śmierci. – Bez względu na to, jakie jest ludzkie życie, należy go bronić. Jesteśmy tu po to, aby mówić, że życie jest darem, bez względu na okoliczności, a także bronić prawa do życia dla każdego człowieka – powiedziała Salinero.

Hiszpańska aktywistka podkreśliła, że obecne na demonstracji osoby chcą przeciwstawić się przepisom służącym zabijaniu nienarodzonych dzieci. – Te przepisy są niezgodne z prawem naturalnym – dodała.

Uczestniczący w niedzielnym wydarzeniu aktywiści wskazywali na paradoks polegający na większych wydatkach rządu Hiszpanii Pedro Sancheza na wspieranie przerywania ciąży, niż na pomoc dla ciężarnych kobiet. Jak wyliczyli oni, w 2023 r. państwo hiszpańskie przekazało łącznie 40 mln euro na aborcję, podczas gdy na pomoc dla kobiet w ciąży zaledwie 20 mln euro.

Ustawa dopuszczająca przerwanie ciąży w Hiszpanii, która została uchwalona przez parlament w lutym 2010 r., dopuszcza aborcję na życzenie kobiety w pierwszych 14 tygodniach ciąży. Przewiduje też, że aborcja jest dopuszczalna do 22. tygodnia ciąży, jeśli ta zagraża zdrowiu lub życiu matki. W 2023 r. na terenie tego kraju przeprowadzono 98 tys. aborcji, czyli o 9 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Francja pierwszym takim krajem na świecie

W poniedziałek Francja jako pierwszy kraj na świecie wpisała prawo do aborcji do swojej konstytucji. Ustawodawcy z obu izb francuskiego parlamentu rozstrzygnęli tę kwestię stosunkiem głosów 780 za i 72 przeciw, z łatwością uzyskując większość trzech piątych niezbędną do zmiany ustawy zasadniczej.

Poniedziałkowe głosowanie, które odbyło się podczas specjalnego posiedzenia w Pałacu Wersalskim, było ostatnim krokiem w procesie legislacyjnym. Wcześniej francuski Senat i Zgromadzenie Narodowe większością głosów zatwierdziły odpowiednią poprawkę. Przedmiotem zmiany jest wpisanie nowego paragrafu w artykule 34 konstytucji o treści: "Ustawa określa warunki korzystania z przysługującej kobiecie swobody dobrowolnego przerwania ciąży". Głosowanie to było 25 zmianą konstytucji francuskiej od czasu powstania V Republiki w 1958 r.

