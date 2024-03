Sagrada Familia. Podano termin ukończenia budowy słynnej bazyliki

Powstanie ostatniej z sześciu wież będzie oznaczać ukończenie konstrukcji bazyliki, o czym poinformowała organizacja odpowiedzialna za zarządzanie obiektem.

Oczekuje się, że Kaplica Wniebowzięcia zostanie ukończona w 2025 roku, a wieża Jezusa Chrystusa w 2026 roku. Ma ona mierzyć 172,5 metra wysokości i być zakończona czteroramiennym krzyżem wysokim na 17 metrów.



Po ukończeniu Sagrada Familia stanie się najwyższym kościołem na świecie, wyprzedzając katedrę w Ulm w Niemczech – zwraca uwagę CNN.



Sagrada Familia. Dzieło życia Gaudiego

Budowę słynnej bazyliki rozpoczęto w Barcelonie w 1882 roku według projektu znanego katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego, który zdecydował, że Sagrada Familia będzie składać się z 18 ogromnych wież, z których każda będzie symbolizować inną postać biblijną – dwunastu apostołów, czterech ewangelistów, Dziewicę Maryję i Jezusa.



Kiedy Gaudi zmarł w 1926 roku, świątynia była ukończona jedynie w 10-15 procentach. Prace budowlane przerwała pod koniec lat trzydziestych XX wieku hiszpańska wojna domowa, kiedy większość projektów i modeli Gaudiego, którego grób znajduje się pod bazyliką, została zniszczona.

Obecne projekty opierają się na zachowanych i zrekonstruowanych materiałach, a także na nowo opracowanych adaptacjach oryginału.

Pozwolenie na budowę po 137 latach

W 1984 roku budynek wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku został poświęcony przez papieża Benedykta XVI dla celów kultu religijnego.

W 2019 roku Sagrada Familia, po 137 latach od rozpoczęcia prac budowlanych, doczekała się pozwolenia na budowę. W 2016 roku okazało się bowiem, że kościół nie ma takiego pozwolenia i dzieło życia Gaudiego powstaje nielegalnie.



Prace finansowane są wyłącznie z darowizn i dochodów z biletów wstępu dla turystów. W 2023 roku liczba odwiedzających słynną na całym świecie bazylikę wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19 (odwiedziło ją około 4,7 miliona osób – mniej więcej tyle samo, co w 2019 roku). W porównaniu z rokiem 2022 to wzrost o około milion.

Sagrada Familia, wbrew przypuszczeniom wielu osób, nie jest katedrą – ma status bazyliki mniejszej.

Czytaj też:

Decydujący krok w budowie katedry Gaudiego