3 lipca – święto św. Tomasza Apostoła

Tomasz był jednym z dwunastu Apostołów. Został powołany przez samego Jezusa, by głosić Dobrą Nowinę. Tomasz, inaczej Didymos, co znaczy bliźniak. Według Pisma Świętego Tomasza nie było, gdy Jezus Zmartwychwstały objawiał się Apostołom. Nie chciał uwierzyć w opowieści pozostałych i postawił warunek, że uwierzy gdy zobaczy na własne oczy. Przy następnym spotkaniu Jezus poprosił Tomasza Apostoła, by włożył rękę w jego przebity bok. Tomasz wypowiedział wówczas znane słowa: Pan mój i Bóg mój. (J 20, 24-28).

W Piśmie Świętym niewiele jest wzmianek o św. Tomaszu. W Ewangeliach jest on wspomniany w siedmiu miejsach, natomiast w innych księgach – w jednym i są to Dzieje Apostolskie.

Osobą św. Tomasza interesowała się tradycja chrześcijańska, o czym świadczą liczne teksty świętych, ale także wiele apokryfów. Ewangelia Tomasza, której autorstwo przypisuje się właśnie Apostołowi Tomaszowi, jest jednym z najważniejszych apokryfów. Często nazywana także piątą Ewangelią. Zawiera 114 powiedzeń (logiów) Jezusa Chrystusa, które miał zapisać Tomasz Apostoł.

Św. Tomasz – Apostoł Indii

Tomasz poniósł męczeńską śmierć w Indiach w 67 roku, gdzie dotarł z misyjną działalnością. Apostoł został zabity mieczem lub lancą. Jego grób znajduje się pod ołtarzem w katedrze w Madrasie w pobliżu Zatoki Bengalskiej. W III wieku jego ciało zostało w nieznanych okolicznościach przewiezione do Edessy w Azji Mniejszej (obecna turecka Şanlıurfa).

Niemniej jednak kult św. Tomasza w Indiach pozostał. Do dziś katolickie Indie uważają św. Tomasza za swojego Apostoła. Na jednym z wybrzeży indyjskiego Malabaru apostoł założył 7 kościołów. To właśnie w Indiach znajduje się najpopularniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Miejsce to ma różne nazwy, jednak wszystkie oznaczają "Górę św. Tomasza", ponieważ sanktuarium znajduje się w miejscu, gdzie według tradycji św. Tomasz miał ponieść śmierć.

Św. Tomasz jest patronem Indii, ale też Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi i polskiego Zamościa. Ponadto patronuje też architektom, budowniczym, cieślom, geodetom, kamieniarzom, murarzom, stolarzom, małżeństwom i teologom. Kościół powszechny obchodzi wspomnienie św. Tomasza 3 lipca.

