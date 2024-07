Hiszpania. Watykan zakazał pielgrzymom odprawienia Mszy Trydenckiej

Od czterech lat Hiszpanie pielgrzymują do Matki Bożej Chrześcijańskiej. Odbywa się ona zawsze w okolicach wspomnienia św. Jakuba (25 lipca). Zwyczajem stało się, że na zakończenie odprawiano w Sanktuarium Matki Bożej w Covadondze Mszę świętą w starym rycie. W tym roku tradycyjnej Mszy łacińskiej na zakończenie nie będzie. Jest to decyzja Watykanu.

6 lipca na portalu X organizatorzy pielgrzymki przekazali, że Watykan nie zezwolił na odprawienie Mszy trydenckiej. "Archidiecezja Oviedo poinformowała nas, że otrzymała instrukcje od Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z którymi w Covadonga nie należy odprawiać tradycyjnej mszy świętej" – czytamy w mediach społecznościowych.

Pielgrzymka do Matki Bożej Chrześcijańskiej

W tym roku pielgrzymka odbędzie się w dniach 27-29 lipca. Organizatorami pielgrzymki jest grupa wiernych świeckich katolików, którzy oddani są celebracji Mszy Świętej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Początek pielgrzymki ma miejsce w Oviedo. "Celem pielgrzymki jest uświęcenie duszy poprzez łaski wyproszone u naszego Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, składając modlitwy, ofiary i umartwienia przez trzy dni. W tych dniach pielgrzymki szczególnie polecamy naszą ojczyznę i Ojca Świętego" – czytamy na stronie internetowej pielgrzymki do Matki Bożej Chrześcijańskiej.

Organizatorzy przekazali również, że "nie ma powodów do smutku", ponieważ Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu się odbędzie. Będzie ona odprawiona w innym miejscu o innej porze. Organizatorzy zapraszają na Mszę trydencką rano przed zakończeniem ostatniego etapu pielgrzymki do obozu pielgrzymów. "Ta okoliczność nie powinna być powodem do smutku, lecz zachętą do wytrwania w miłości i oddaniu, które wyznajemy Najświętszej Ofierze Ołtarza w Świętej Matce Kościele" – podkreślono.

Tymczasem po przybyciu do Sanktuarium w Covadonga zamiast Mszy św., zostanie odśpiewany hymn "Te Deum" przy Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie pielgrzymki uczestnicy poświęcą się Najświętszej Maryi Pannie.

