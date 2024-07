Kanada. Arcybiskup Quebecu wraca do obowiązków po oczyszczeniu z zarzutów

Kardynał Gérald Cyprien Lacroix od zeszłego roku jest członkiem Rady Kardynałów, doradzającej papieżowi. Od lutego br. prowadzone było wobec niego wstępne dochodzenie kanoniczne, prowadzone przez emerytowanego sędziego Sądu Najwyższego prowincji Quebec, André Denisa. W maju tego roku pojawiły się informacje, że zarzuty wobec kanadyjskiego metropolity były bezpodstawne.

Kard. Lacroix: Nigdy nie zachowałem się niewłaściwie

Jak wynika z oskarżeń, prymas Kanady miał w latach 1987-1988 dopuszczać się napaści seksualnej wobec 17-latki. Kard. Gérald Lacroix zaprzeczał oskarżeniom, jednak na czas wyjaśnienia sprawy zawiesił swoje obowiązki jako arcybiskup diecezji Quebec. – O ile mi wiadomo, nigdy nie zachowałem się niewłaściwie wobec kogokolwiek, czy to nieletniego, czy dorosłego. Moja dusza i moje sumienie są spokojne w obliczu tych oskarżeń, które odpieram – mówił w styczniu hierarcha, po tym jak pojawiły się oskarżenia.

We wstępnym dochodzeniu sędzia nie stwierdził żadnego wykroczenia lub nadużycia, dlatego zrezygnowano z prowadzenia dalszego postępowania kanonicznego. Na początku tego tygodnia, kardynał Lacroix zapowiedział, że wróci do pełnienia obowiązków metropolity Quebecu. – To była trudna droga, ale wnioski z śledztwa sędziego Denisa, wsparcie otaczających mnie osób i możliwość wypowiedzenia się, co może wyniknąć z prośby o interwencję, skłoniły mnie do spokojnego wznowienia mojej posługi – oświadczył hierarcha.

Kard. Lacroix zapowiedział, że 26 lipca odprawi Mszę św. w sanktuarium św. Anny- de Beaupre, z okazji wspomnienia św. Anny, patronki Quebecu.

