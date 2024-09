Dlaczego w Kościele katolickim czci się Najświętsze Imię Maryi?

Maryja jest Matką Boga i Królową Nieba i Ziemi, dlatego jest Ona czczona w Kościele w szczególny sposób. Wiele jest wezwań, którymi wierni określają Maryję i przywołują Ją w swoich modlitwach.

Najświętsze Imię Maryi

12 września w Kościele przypadają "imieniny" Matki Bożej. Wspomnienie to przypomina wiernym o wszystkich przywilejach, które Maryja otrzymała od Boga, jeszcze przed stworzeniem świata. Dzień ten jest również okazją, by przypomnieć sobie wszystkie, wyproszone przez wstawiennictwo Matki Bożej, łaski – osobiste, dla rodzin, dla kraju i dla świata.

Święto Najświętszego Imienia Maryi znane jest dopiero od XVI wieku. Powstało ono w Hiszpanii i było obchodzone 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. W 1683 roku, po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem, papież Innocenty XI rozszerzył obchód na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po Narodzeniu Maryi. Z czasem wspomnienie to przeniesiono na 12 września, kiedy obchodzona jest wiktoria wiedeńska.

"Mój Pan jest wielki"

Według wymogów Prawa mojżeszowego (Kpł 12, 5), piętnaście dni po urodzeniu dziecka płci żeńskiej należało odbyć obrzęd nadania mu imienia. Jak mówi podanie, rodzice Maryi Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Przez wieki jego brzmienie i znaczenie się zmieniało. Już w Księdze Wyjścia spotykamy je poraz pierwszy – imię to nosiła siostra Mojżesza. W czasach Jezusa Chrystusa imię Maria było bardzo popularne. Tylko w kręgu Jezusa Ewangelie wymieniają cztery Marie: Marię Kleofasową, Marię Magdalenę, Marię, matkę św. Marka Ewangelisty oraz Marię, siostrę Łazarza.

Choć imię to ma wiele znaczeń, najpopularniejszym jest "Mój Pan jest wielki". Imię Maria wymawia się również jako Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame. Co ciekawe, w Polsce do XIX wieku nie nadawano dziewczynkom imienia Maria, gdyż było ono zarezerwowane jedynie dla Matki Boga. Zamiast tego nazywano je Marianna lub Maryna. Inne powstałe formy od imienia Maria to: Mariola, Maryla, Marita, Marzena, Marlena i Marietta.

