Anglia i Walia. Katolicka agencja przygotowała dla uczniów programy o LGBT

Catholic Education Service to agencja, która funkcjonuje przy Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Programy zaproponowane przez Catholic Education Service zostały skomentowane przez portal Voice of the Family (Głos Rodziny). Analiza pokazuje, że agencja promuje ideologię LGBT wśród najmłodszych Brytyjczyków.

Instruktaże dla dzieci i młodzieży

Jeden z programów zaproponowanych przez Catholic Education Service nosi tytuł "Imagine a World" ("Wyobraź sobie Świat" – przyp. red.). Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat. Jednym z głównych wątków programu jest dyskryminacja. Narracja filmu wskazuj na akceptację związków partnerskich oraz transpłciowości. Kwestie dyskryminacji omawiane są w filmie zgodnie z założeniami ruchu LGBT i obowiązującej na Wyspach ustawie o równości.

"Są to rodzaje prawnych związków pomiędzy mężczyzną i kobietą, mężczyzną i mężczyzną lub kobietą i kobietą… Inne chronione cechy obejmują to, czy ktoś jest chłopcem czy dziewczynką, co oznacza być mężczyzną czy kobietą, kiedy ktoś odczuwa siebie inaczej niż wskazuje wygląd jego ciała oraz to, do kogo czuje pociąg… To są chronione cechy. Ponieważ takie właśnie są: chronione przez prawo, jak określono w ustawie o równości z 2010 r. Można by pomyśleć, że byłoby wspaniale, gdybyśmy wszyscy traktowali się nawzajem w porządku, i nie trzeba byłoby nam o tym mówić. Ale te chronione cechy są naprawdę dobre" – napisano w programie.

Programy sprzeczne z nauką Kościoła

Tymczasem jak wskazują obrońcy rodziny z Voice of the Family, nauka ta stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła, zarówno jeżeli chodzi o kwestie zaburzeń tożsamości płciowej, jak i aktów homoseksualnych.

Z kolei film "Appreciating Differences" ("Docenianie różnic" – przyp. red.) prezentuje uczniom szkół katolickich kwestie płci w sposób – jak zauważają członkowie Voice of the Family – liberalny. "Uczniowie zapoznają się z tematem dysforii płciowej za pomocą dialektyki porównującej twierdzenia ideologów genderowych z naukową rzeczywistością płci biologicznej". Dzieci zostaną pouczone, że same mogą wybrać własną tożsamość płciową, o ile zechcą.

"Podczas gdy ten sam film zawiera taktowne rozważania, głoszące że osoby doświadczające dysforii płciowej potrzebują dużo miłości i wsparcia, nie wspomina się o ich prawie do usłyszenia prawdy o duchowej, psychologicznej i fizjologicznej destrukcyjności ideologii gender ani o nauczaniu Kościoła, że tak zwana zmiana płci jest moralnie niedozwolona. Ponieważ jest to jedno z głównych zagrożeń dla młodych ludzi dzisiaj, można by oczekiwać, że program zlecony przez biskupów katolickich zajmie się nim szczegółowo — tak jak czyni to doskonały, bogaty doktrynalnie dokument opublikowany przez Konferencję Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 roku" – zauważa John Smeaton z Voice of the Family.

