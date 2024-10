"Prorokowi nie udało się zamknąć ust". Poruszające słowa hierarchy o ks. Popiełuszce

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. odpustowej w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie w diecezji płockiej. W homilii powiedział między innymi, że temu "prorokowi nie udało się zamknąć ust". Przez jego wstawiennictwo dokonują się cuda i znaki. To ksiądz, który "zdał egzamin z kariery w służbę".

– Kariera w Kościele jest karierą w dół, w służbę. Jeśli tego nie rozumiemy, to znaczy że niewiele rozumieliśmy z Ewangelii – powiedział bp Szymon Stułkowski, podczas Eucharystii w Nunie, w dniu odpustu parafialnego. Odniósł się do historycznej peregrynacji relikwii patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki w parafii. Zaznaczył, że relikwie reprezentują "żywego świętego", to, jak żył, jak kochał Boga i ludzi.

– Błogosławiony ks. Jerzy mógł żyć inaczej, ostrożniej, ale on wiedział, że ma służyć Bogu i ludziom. Bóg dał mu szczególną godzinę i on w tej godzinie zdał egzamin z kariery w służbę. Był prorokiem, któremu chciano zamknąć usta. Wody Wisły są uświęcone jego męczeństwem. Ta rzeka płynie przez nasze serca. Ksiądz Jerzy jakby tę Wisłę rozlał na wszystkich, z którymi się modlił, wlewał ją w serca, mówiąc o miłości, przebaczeniu, pojednaniu, sprawiedliwości – głosił kaznodzieja.

Bp Stułkowski: Najważniejsze, by przyjąć Ewangelię miłości

Hierarcha podkreślił, że przez wstawiennictwo ks. Jerzego można się modlić. Jak zaznaczył, najważniejsze jest to, by "przyjąć Ewangelię miłości, którą żył i tą Ewangelią żyć".

Eucharystię w kościele parafialnym poprzedził koncert Kwartetu Muzyki Poważnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie koncertu przypomniano wspomnienia parafian z kroniki nawiedzenia rodzin przez relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Miała ona miejsce od listopada 2013 roku do grudnia 2014 roku.

Parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, to parafia, która jako pierwsza przyjęła jego wezwanie po beatyfikacji. Została erygowana 21 czerwca 2011 roku, liczy około 1400 mieszkańców. Pierwszy proboszczem był ks. Tadeusz S. Jabłoński. 10 czerwca 2022 roku do parafii trafiły relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kościół parafialny, czyli kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, był konsekrowany 20 września 1992 roku. Kamień węgielny pod budowę poświęcił papież Jan Paweł II 7 czerwca 1991 roku podczas pielgrzymki do Płocka.

Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 września 2018 roku parafia otrzymała odpust także na dzień 19 października, kiedy przypada wspomnienie Błogosławionego (lub w najbliższą niedzielę następującą). Proboszczem parafii od 2019 roku jest ks. Waldemar Marciniak.

