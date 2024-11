Atak na wolność religijną w Hiszpanii. Ponad 70 proc. dot. Kościoła katolickiego

Z 250-stronicowego raportu wynika, że katolicyzm jest w dalszym ciągu głównym celem ataków. W 2023 r. miał miejsce „tragiczny atak na wolność religijną, który nie miał precedensu w Hiszpanii w ostatnich dziesięcioleciach”, czytamy w sprawozdaniu. Chodzi o zabójstwo zakrystiana, Diego Valencji, przez dżihadystę w miejscowości Algeciras. W wyniku ataku ranny został również kapłan. María García, dyrektor Obserwatorium Wolności Religijnej, wyraziła ubolewanie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podjęło żadnych kroków w celu zwalczania przestępstw z nienawiści do religii. Przypomniała, że tydzień temu miał miejsce atak na klasztor w Gilet koło Walencji, w którym zginął jeden zakonnik, a kilku zostało rannych. Jest to „kolejny przykład” ataku na wolność religijną, podkreśliła María García.

Antyklerykalizm w Hiszpanii

Najwięcej ataków na wolność religijną odnotowano w Andaluzji (26), Madrycie (22) i Katalonii (21). 64 przypadki dotyczą całego kraju. Jeśli chodzi o formacje polityczne, to na czele listy znajdują się socjaliści (PSOE) oraz skrajnie lewicowa partia Podemos. Chodzi m. in. o wypowiedzi przeciwko wolności religijnej w parlamencie, publikowanie wpisów na portalach społecznościowych czy malowanie graffiti w ośrodkach kultu. Do ataków na wolność religijną raport zalicza projekt ustawy Sumar, aby wyeliminować z kodeksu karnego przestępstwa przeciwko obrazie uczuć religijnych, negocjacje w sprawie opuszczenia Valle de los Caídos (Doliny Poległych) przez benedyktynów czy usunięcie z logo galerii Zbiorów Królewskich krzyża wieńczącego koronę, symbolu Dziedzictwa Narodowego.

– To, że partia rządząca najbardziej atakuje wolność religijną, jest oczywistym sygnałem, że chce ona ograniczyć prawa wierzących, zwłaszcza wyznawców większościowej religii, czyli katolicyzmu – podkreśliła María García

Czytaj też:

Białoruś: Ksiądz wchodził na "ekstremistyczne" witryny. Dostanie grzywnęCzytaj też:

Poseł PO ujawniła nagranie księdza. W sieci zawrzało, fala komentarzy