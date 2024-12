Nancy Pelosi przyjmuje Komunię Świętą mimo zakazu arcybiskupa

W wywiadzie dla National Catholic Reporter była przewodnicząca Izby Reprezentantów pochwaliła się, że pomimo zakazu od metropolity San Francisco abp. Salvatore Cordileone'a, nadal "i tak przystępuję do Komunii". Zakaz spowodowany był poparciem aborcji przez Nancy Pelosi i dotyczył diecezji San Francisco.

Pelosi: Moja wiara nie ma nic wspólnego z biskupami

"To jego problem, nie mój. Moja wiara katolicka jest taka, że Chrystus jest moim zbawicielem. Nie ma to nic wspólnego z biskupami" – oceniła Nancy Pelosi w rozmowie z NCR.

Przypomnijmy, że zakaz przyjmowania przez Nancy Pelosi Komunii Świętej trwa od maja 2022 roku. "nie wolno ci być dopuszczonym do Komunii Świętej, dopóki (publicznie) nie wyrzekniesz się swojego poparcia dla legalności aborcji oraz nie wyspowiadasz się i nie otrzymasz odpuszczenia tego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty" – napisał wówczas abp Cordileone. "Katolicki prawodawca, który popiera aborcję, po zapoznaniu się z nauką Kościoła, popełnia jawnie ciężki grzech, który jest przyczyną najpoważniejszego zgorszenia dla innych. Dlatego powszechne prawo Kościoła stanowi, że takie osoby «nie powinny być dopuszczane do Komunii Świętej» (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 915)" – tłumaczył.

Modlitwa o nawrócenie Nancy Pelosi

Na słowa Nancy Pelosi o przyjmowaniu Komunii Świętej zareagował sam abp Salvatore Cordileone, wydając specjalne oświadczenie. "Chciałbym ponowić moją prośbę o modlitwę za nawrócenie Przewodniczącego w kwestii życia ludzkiego w łonie matki" – napisał.

" Jako pastor dusz, moją nadrzędną troską i główną odpowiedzialnością jest zbawienie dusz. A jak przypomina nam Ezechiel, aby pastor wypełnił swoje powołanie, ma obowiązek nie tylko nauczać, pocieszać, uzdrawiać i wybaczać, ale także, gdy jest to konieczne, korygować, napominać i wzywać do nawrócenia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki pastor może wypełniać te obowiązki, jest dialog, szczery dialog, w którym każda ze stron słucha otwarcie i szczerze, starając się zrozumieć drugą stronę i będąc szczerym wobec samego siebie" – kontynuował hierarcha i jeszcze raz wezwał Nancy Pelosi do dialogu.

