MEN vs. religia w szkole. Abp Jędraszewski: Stoimy na straży prawdy

Świąteczne spotkanie katechetów rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Przewodniczył jej dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Konrad Kozioł. Homilię wygłosił ks. Mateusz Szymczyk. – Czy potrafimy, tak jak Pan Jezus, podejść do każdego człowieka, a zwłaszcza do takiego człowieka, który jest z trochę innego świata niż my, z wielką miłością i wielką troską? Czy traktujemy drugiego człowieka tak, jak Pan Jezus traktował tych, których w swoim życiu spotykał? – zwracał się do katechetów nawiązując do uzdrowienia trędowatego przez Jezusa. – Czy potrafimy ufać Panu Bogu w każdym czasie, także wtedy, kiedy wydaje się nam, że nie wszystko rozwiązuje się po naszej myśli? – pytał kapłan odwołując się do buntu narodu wybranego, który po 40 latach wędrówki wolał wrócić do Egiptu niż wejść do Kanaanu. – Żeby odpowiedź na te dwa pytania była pozytywna, zawsze musimy pytać siebie przede wszystkim o to, czy potrafimy słuchać Pana Jezusa. Nie tylko słuchać, ale także żyć tym słowem, które On mówi, chociaż nie zawsze ono jest proste – podkreślił ks. Mateusz Szymczyk.

Po Mszy św. katecheci spotkali się z metropolitą krakowskim w Sali Okna Papieskiego. Ks. Konrad Kozioł zwrócił uwagę, że na zaproszeniu na to spotkanie znalazły się słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 22 czerwca 1983 r. na krakowskich Błoniach: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego!”. – Te słowa jakże aktualne są dzisiaj, kiedy dzieje się realna krzywda, kiedy są ludzie, którzy próbują zamknąć drzwi Chrystusowi i chcą deprawować najmłodszych. Potrzeba nam wszystkim mocy, którą daje wiara, mocy, którą daje Chrystusowa nadzieja – mówił dyrektor Wydziału Katechetycznego dziękując arcybiskupowi, że wskazuje jasny kierunek pracy i podkreśla znaczenie lekcji religii. Zaznaczył, że to dzięki stanowisku arcybiskupa i protestom licznych środowisk nauczycieli i rodziców powstrzymana została „obligatoryjna deprawacja dzieci”, które nie będą zmuszone do uczestnictwa w przedmiocie, który zostanie wprowadzony od września do polskich szkół. – Niestety cały czas stoimy wobec wizji utraty jednej godziny lekcji religii i przymusu pierwszej i ostatniej lekcji, utraty pracy przez wielu katechetów, ograniczenia orędzia Ewangelii najmłodszym – wyliczał ks. Konrad Kozioł podkreślając potrzebę wsparcia ze strony arcybiskupa.

Przedstawiciele katechetów złożyli życzenia metropolicie. Na wniosek dyrektora Wydziału Katechetycznego abp Marek Jędraszewski wyróżnił kilkanaście osób medalami św. Jana Pawła II za „wieloletnią pracę w dziele katechizacji i wychowania w Archidiecezji Krakowskiej”.

Metropolita zauważył, że w polskiej tradycji do 2 lutego śpiewa się kolędy świętując Boże Narodzenie. – Czcimy Boga i człowieka. Czcząc Chrystusa składamy najwyższy hołd wizji Bożej odnoszącej się do człowieka. Bo właśnie Pan Jezus w sposób najpełniejszy spełnił Boży zamysł odnośnie do człowieka. Jeśli sławimy Chrystusa, sławimy także – obok Jego bóstwa – Jego człowieczeństwo, a sławiąc Jego człowieczeństwo głosimy jak najbardziej głęboki, piękny autentyczny humanizm – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że katecheza w szkole ma wymiar nie tylko stricte religijny – nie jest tylko głoszeniem prawdy o Bożym Synu, ale jest także głoszeniem prawdy o człowieku. Zaznaczył, że wszędzie tam, gdzie głosi się człowieka bez Boga i bez Chrystusa to to człowieczeństwo jest okaleczone, niepełne.

Zwracając się do katechetów podkreślił, że to oni głoszą i bronią prawdziwego człowieka. Z przykrością stwierdził, że szkoła stała się terenem walki nie tyle partyjnej i politycznej, co walki prawdziwego humanizmu z innymi poglądami, które – zwłaszcza w skrajnej formie – są antyhumanistyczne, które przedstawiają świat antywartości. – To my stoimy na straży prawdy o człowieku – mówił arcybiskup zachęcając do obrony Jezusa Chrystusa w sercach dzieci i młodzieży równocześnie dziękując za wszelkie zaangażowanie w walce o te wartości.

Metropolita zwrócił uwagę katechetów na próby zakazu spowiadania dzieci, co prowadziłoby do tego, że żyłyby w stanie permanentnego zła. Zaznaczył, że w batalii o chrześcijańską wiarę w ojczyźnie, katecheci są na pierwszej linii frontu. Zauważył, że wymaga to wiele trudu a nawet cierpienia.

– Nie jesteśmy sami w tych naszych zmaganiach. Mamy być tylko i aż po prostu wierni. Wierni Chrystusowi, wierni Kościołowi, ale także wierni tym, którzy zostali powierzeni naszym nauczycielskiej i katechetycznej pieczy. Wierni, to znaczy strzegący dobra tych dzieci i młodzieży. Wierni to znaczy zatroskani, by to dobro tak naturalne, piękne, niekiedy wzruszające, które odkrywamy w sercach tych młodych, żeby ono wzrastało – mówił abp Jędraszewski.

