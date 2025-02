Premiera pełnometrażowego filmu o bł. Carlo Acutisie w dniu jego kanonizacji

Pod koniec 2024 roku papież Franciszek podał datę kanonizacji bł. Carlo Acutisa. Odbędzie się to w Roku Jubileuszowym 2025, a dokładnie podczas Jubileuszu Nastolatków. Kanonizacja bł. Carlo Acutisa odbędzie się 27 kwietnia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Bł. Carlo Acutis – "Cyberapostoł"

Bł. Carlo Acutis miał polskie korzenie. Jest pierwszym z tzw. pokolenia millenialsów, który zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Mając kilkanaście lat, zmarł na białaczkę w 2006 roku. Jako młody chłopiec żarliwie głosił Chrystusa.

12 lutego 2025 roku producent filmu, Castletown Media, przekazał, że fabularyzowany dokument pt.: "Carlo Acutis: Roadmap to Reality" trafi do kin w Stanach Zjednoczonych dokładnie w dniu kanonizacji "Bożego nastolatka", czyli 27 kwietnia br. Dokument przedstawia historię młodego Włocha, który stawia czoła wyzwaniom świata cyfrowego. Dodatkowo porusza trudne kwestie dot. sztucznej inteligencji oraz granic technologii.

"Carlo Acutis: Roadmap to Reality"

Film dokumentalny opowiada o grupie nastolatków z amerykańskiego liceum w Dakocie Północnej, który wyjeżdżają na wycieczkę do Włoch, by odwiedzić grób bł. Carlo Acutisa. Jednak warunkiem uczestniczenia w wycieczce jest rezygnacja z technologii i pozostawienie telefonów w domu. Historia ta przeplata się z wypowiedziami członków rodziny i przyjaciół bł. Carla, którzy dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami z nim oraz refleksjami dot. wpływu błogosławionego nastolatka na ich własne życie.

Film "Carlo Acutis: Roadmap to Reality" został zrealizowany przez katolickiego producenta Jima Wahlberga, przy współpracy firmy dystrybucyjnej Fathom Events oraz Castletown Media. Obie firmy realizowały wcześniej wspólny film "Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist".

– Bł. Carlo Acutis, był online, aby prowadzić ludzi offline. Był online, aby prowadzić ich z powrotem do Eucharystii, z powrotem do prawdziwych spotkań – mówił reżyser filmu Tim Moriarty podczas prezentacji. Po tym, jak Carlo dowiedział się o swojej chorobie, postanowił poświęcić całe swoje życie Kościołowi i Bogu. Zasłynął jako "cyberapostoł", "patron internetu" i "influencer Boga".

