Rycerze Kolumba będą modlić się o pokój na świecie i uzdrowienie Ukrainy

"Rycerze Kolumba zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w modlitwę Nowenną o pokój i uzdrowienie Ukrainy. Modlimy się w intencji oraz w solidarności z 3000 naszych ukraińskich Braci Rycerzy i ich rodzinami, którzy padli ofiarą wojny, opisywanej przez papieża Franciszka jako «odrażająca»" – czytamy we wstępie do nowenny.

– Rycerze Kolumba, poruszeni słowami Papieża Franciszka, pragną wyjednać miłosierdzie dla narodu ukraińskiego – podkreślił Tomasz Adamski, przedstawiciel Rycerzy Kolumba w Polsce.

– Po trzech latach wojny łatwo popaść w zobojętnienie na codzienne doniesienia o tragicznej sytuacji Ukrainy. Jako Rycerze Kolumba i jako katolicy nie możemy jednak pozwolić, by nasze serca stały się obojętne. Nie możemy też akceptować zła jako czegoś normalnego – zwrócił uwagę Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy w Polsce Marek Ziętek.

Nowenna o pokój i uzdrowienie Ukrainy

Nowenna rozpoczyna się w sobotę 15 lutego i zakończy 23 lutego, w przeddzień trzeciej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się inwazją wojsk rosyjskich 24 lutego 2022 roku.

Organizatorzy nowenny wskazują jednak, że modlitwy te można odmawiać w dowolnym czasie w ciągu roku. "W każdym dniu nowenny modlimy się w konkretnej intencji nawiązującej do jednego z wezwań Litanii do błogosławionego Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba" – wyjaśniono. Codzienne rozważania kończą się modlitwą:

Modlitwa o pokój dla Ukrainy

Panie Boże Zastępów, Zbawco nasz, Boże, który jeden czynisz cuda: spójrz na nas łaskawie i zmiłuj się nad swoimi pokornymi sługami. Z miłości do człowieka wysłuchaj nas, ulituj się nad nami i nad ukraińską ziemią. Okaż swoje miłosierdzie i współczucie swoim uniżonym sługom, wszystkim, którzy chronią Ukrainę oraz cierpiącemu narodowi ukraińskiemu i wysłuchaj nas, którzy padamy na kolana przed Twoim głębokim współczuciem. Albowiem Ty jesteś zdrowiem, zwycięstwem i wybawieniem dla tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję i Tobie oddajemy chwałę: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu...

