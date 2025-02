Oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej będzie pielgrzymować do Watykanu

Na co dzień, figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w portugalskim sanktuarium maryjnym, do którego pielgrzymują tysiące wiernych. Jednak, już w październiku, figura wyruszy w podróż do Watykanu.

Jubileusz Duchowości Maryjnej

12 października figura Matki Bożej Fatimskiej będzie obecna podczas Jubileuszu Duchowości Maryjnej w Rzymie. Informację o tym podała Dykasteria ds. Ewangelizacji. Figura będzie obecna ma placu św. Piotra w Watykanie podczas Mszy św. w niedzielę 12 października, o godz. 10.30, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty.

Na stronie internetowej www.iubilaeum2025.va można zapisać się, by wziąć udział w Jubileuszu Duchowości Maryjnej. Zapisy potrwają do 10 sierpnia br.

Matka Boża Fatimska po raz czwarty w Watykanie

To już czwarty raz, kiedy figura Matki Bożej Fatimskiej przybędzie do Watykanu. Wcześniej podróżowała z okazji nadzwyczajnego Roku Odkupienia w 1984 roku, kiedy 25 marca św. Jan Paweł II poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Kolejny raz w 2000 roku z okazji Wielkiego Jubileuszu oraz w 2013 roku z okazji Roku Wiary.

Rektor sanktuarium w Fatimie, ks. Carlos Cabecinhas zaznaczył, że figura Matki Bożej Fatmiskiej opuszcza je tylko w drodze wyjątku i wyłącznie na prośbę papieża. Na co dzień znajduje się ona w kaplicy Objawień w Fatimie, zbudowanej w miejscu, w którym Matka Boża ukazała się trojgu pastuszkom.

Objawienia w Fatimie

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. i trwały do 13 października tego samego roku. Maryja przychodziła raz w miesiącu i ukazywała się trojgu dzieciom. Wzywała do modlitwy i nawrócenia. Matka Boża ujawniła również trzy tajemnice związane z przyszłością świata i Kościoła.

Objawienia maryjne poprzedziło ukazanie się Anioła Stróża Portugalii. Objawienia fatimskie uważane są za najbardziej doniosłe z prywatnych objawień w całej historii Kościoła katolickiego.

