Już jutro Środa Popielcowa. Dołącz do akcji "Misjonarz na Post"

W tym roku 5 marca przypada Środa Popielcowa. To początek Wielkiego Postu. To szczególny czas w roku, przygotowujący do Świąt Wielkanocnych. Kościół proponuje wiele inicjatyw w tym okresie. Jedną z nich jest "Misjonarz na Post", którą organizują "Misyjne Drogi", portal misyjne.pl oraz inne media katolickie. Akcja odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

"Jesteśmy wiarygodni wtedy, kiedy żyjemy Ewangelią"

– Posługa księży, zakonników, sióstr zakonnych, a także osób świeckich na misjach jest wyraźnym znakiem troski Kościoła o każdego człowieka. Jako wspólnota jesteśmy wiarygodni wtedy, kiedy żyjemy Ewangelią i pokazujemy to naszymi czynami. Taki Kościół podczas naszej akcji chcemy pokazywać i zachęcamy, aby modlitewnie wspierać tych, którzy ewangelizują na krańcach świata – wskazuje pomysłodawca akcji o. Marcin Wrzos OMI.

Duchowny podkreśla, że nie każdy może fizycznie wyjechać na misje, ale każdy może się modlić. – Każdy może chwycić za różaniec i swoją modlitwą wspierać działalność misyjną Kościoła. Wielki Post to dobra okazja, żeby podjąć postanowienie duchowego wsparcia konkretnej osoby, która często w ekstremalnych warunkach sprawuje sakramenty i mówi ludziom o Chrystusie – dodaje Michał Jóźwiak, koordynator wielkopostnej inicjatywy.

Realizacja powołania misyjnego

W akcję można włączyć się za pomocą formularza na stronie misjonarznapost.pl. Wypełniając dane, moża wylosować misjonarza, którego należy otaczać duchową opieką przez cały Wielki Post. Może ona polegać na modlitwie, ale może przyjąć też formę dobrowolnego postu, dobrego postanowienia czy też ofiarowania swojego cierpienia.

– W ten sposób każdy wierny może realizować swoje powołanie misyjne. Nasza modlitwa stanowi tarczę ochraniającą misjonarzy i wspiera ich działania. Wiara w Jezusa Chrystusa domaga się ewangelizacji. Są ci, którzy posługują na krańcach świata, i ci, którzy się za nich modlą (...) To również świetna okazja do krzewienia wiedzy o misjach – zauważył dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Maciej Będziński.

