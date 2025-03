Bp Erik Varden: Europa potrzebuje wiary. Polityka i zbrojenia nie wystarczą

Biskupi z krajów nordyckich gromadzą się w klasztorze św. Brygidy w Maribo w Danii. Biskup Eric Varden na rozpoczęcie zgromadzenia plenarnego Episkopatu Krajów Nordyckich podkreślił, że Europa potrzebuje odrodzenia wiary, która "przez wieki stanowiła podstawę dla społeczeństw Starego Kontynentu".

Bp Varden: Europa potrzebuje wiary

– Europa musi wiedzieć, po co ma się bronić. Potrzebuje celu. To ważniejsze niż zbrojenia – zaznaczył duchowny.Norweski hierarcha powtórzył za wiceprezydentem USA J. D Vance'em, że głównym problemem europejskich narodów jest dziś odejście od moralności i wiary katolickiej. W to miejsce Europejczycy postawili dziś ideologie i szeroko pojęty relatywizm.

Przewodniczący Konferencji nordyckich episkopatów podkreślił konieczność zdecydowanej działalności misyjnej Kościoła. – Jeśli my, nieśmiali, uwikłani w wewnętrzne niepokoje i konflikty lub po prostu bezczynnie pogrążeni w rozmyślaniach, porzucimy nasze słownictwo, obrazy i historie na rzecz retoryki świeckiej, to staniemy się świadkami ich wyrwania z kontekstu i instrumentalizacji – tłumaczył bp Varden.

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich.

– Zostaniemy zepchnięci na margines i wyciszeni, podczas gdy przesłanie, które mamy głosić i które zostało powierzone następcom apostołów, zostanie wyjęte z naszych rąk i wypaczone – przestrzegał norweski duchowny. – To, czy epoka, u progu której stoimy, będzie lepsza czy gorsza, wroga Bogu czy w Jego służbie, zależy w dużej mierze od nas. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy bowiem, jak mówi Paweł, współpracownikami Boga – wskazał bp Erik Varden.

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich rozpoczęło się w poniedziałek 10 marca i potrwa do piątku 14 marca włącznie.

