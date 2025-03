Vance wskazał najlepszą gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Nie 20 tys. żołnierzy"

– Jeśli chcesz prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa, jeśli chcesz mieć pewność, że Władimir Putin nie dokona już kolejnej inwazji na Ukrainę, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest zapewnienie Amerykanom korzyści ekonomicznych – powiedział Vance w wywiadzie dla stacji Fox News.

Przekonywał, że "to o wiele lepsza gwarancja bezpieczeństwa niż 20 tys. żołnierzy z jakiegoś przypadkowego kraju, którzy nie byli na wojnie od 30 czy 40 lat".

Nawiązał w ten sposób do umowy o minerałach, która nie została podpisana w trakcie zeszłotygodniowej wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu, po tym jak między Wołodymyrem Zełenskim a Trumpem i Vance'm doszło kłótni.

Vance: USA nie mogą w nieskończoność finansować wojny na Ukrainie

Jak tłumaczył, prezydent USA Donald Trump podchodzi do sprawy Ukrainy "w sposób bardziej realistyczny, mówiąc, że ta wojna nie może trwać wiecznie, my nie możemy tego w nieskończoność finansować, a Ukraińcy nie mogą bez końca walczyć, więc doprowadźmy do ustaleń pokojowych".

– Jedyną realistyczną ścieżką do tego celu, jest ta proponowana przez prezydenta Trumpa. Zachęcamy prezydenta Zełenskiego, jak i prezydenta Putina, żeby poszli tą drogą – dodał.

"Nie obchodzi mnie, co mówią publicznie". Mocne słowa zastępcy Trumpa o Europie

Wiceprezydent USA stwierdził, że nie obchodzi go to, co Europejczycy mówią publicznie. – Obchodzi mnie, co mówią w rozmowach prywatnych, a powinni mówić prezydentowi Zełenskiemu, że to nie może trwać w nieskończoność. Ten rozlew krwi, zabijanie, gospodarcze wyniszczenie – argumentował.

Jego zdaniem "wszyscy mają przez tego gorzej", dlatego "jedyną ścieżką do pokoju i dobrobytu jest to, co proponuje prezydent Trump".

Vance dodał, że jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, to USA mogą wrócić do rozmów. Stwierdził jednocześnie, że Waszyngton już pracuje nad szczegółami porozumienia z Rosją.

