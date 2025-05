Oto faworyci konklawe. Padły nazwiska

Oczekuje się, że 133 kardynałów weźmie udział w wyborze papieża. To, kto zostanie ostatecznie wybrany, jest pytaniem otwartym, pomimo "najlepszych i pewnych" kandydatów. Znane jest jednak powiedzenie: kto wchodzi na konklawe jako papież, opuszcza je jako kardynał.

Międzynarodowe media o konklawe: Kto zostanie następcą Franciszka?

Kardynał Pietro Parolin dotychczas sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, bliski współpracownik zmarłego papieża, jest poważnym kandydatem. Brytyjska BBC donosi, że kard. Parolin "przywiązuje większą wagę do rozwiązań dyplomatycznych i globalnej perspektywy niż do dogmatycznego rygoru". Krytycy postrzegają to jako słabość, podczas gdy zwolennicy interpretują to jako siłę. Niemniej jednak kard. Parolin jest zdecydowanie krytyczny wobec legalizacji małżeństw osób tej samej płci i nazwał irlandzkie referendum w 2015 roku "porażką ludzkości".

70-letni Włoch jest znany na całym świecie jako wybitny watykański dyplomata oraz rozpoznawalny ze względu na wysokie stanowisko w Stolicy Apostolskiej. Jest uważany za asertywnego, ale podkreśla się, że nie jest szczególnie charyzmatyczny.

"Azjatycki Franciszek" – kard. Luis Antonio Tagle faworytem Globalnego Południa

Kolejną kluczową postacią może być kard. Luis Antonio Tagle. 67-letni były arcybiskup Manili ostatnio był pro-prefektem watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji, która jest mocno zaangażowana w sprawy Globalnego Południa – regionu, który stanowi prawie połowę głosów na konklawe. Amerykańska stacja telewizyjna CBS News opisuje go jako „azjatyckiego Franciszka” ze względu na jego zaangażowanie na rzecz biednych ludzi i otwartą postawę wobec osób LGBTQ i rozwiedzionych wiernych. Stacja zwraca uwagę, że kard. Tagle jest jednak „obciążony” nagraniem wideo sprzed konklawe, co prawdopodobnie zaszkodzi jego szansom.

Kard. Péter Erdő z Węgier jest również jednym z gorąco dyskutowanych kandydatów. Według ks. prałata Kevina Irwina, który rozmawiał z amerykańską stacją NBC News, jest on "regularnie opisywany na konserwatywnych blogach jako ktoś, kto odwróciłby się od Franciszka". To czyni go ważną postacią dla "konserwatywnych kręgów" na konklawe – z wyraźnie inną orientacją duszpasterską niż jego poprzednik.

Urząd papieski obsadzony przez większość Włochów

Dwóch innych włoskich kardynałów jest również żywym przedmiotem dyskusji. Kard. Pierbattista Pizzaballa, 60-letni patriarcha Jerozolimy, jest postrzegany jako outsider. Jednak jako konserwatywny franciszkanin ma cenne doświadczenie w regionach konfliktów. Włoska Today.it donosi, że ostatnio opowiedział się za Palestyńczykami w Strefie Gazy, ale jednocześnie utrzymuje dobre kontakty z władzami Izraela.

Arcybiskup Bolonii, 69-letni kard. Matteo Maria Zuppi, jest wysoko ceniony jako postępowy duchowny. Zasłynął jako mediator pokojowy. Papież Franciszek zlecił mu znalezienie sposobów na zakończenie wojny w Ukrainie, oraz zaangażowanie w repatriację ukraińskich dzieci z Rosji oraz wymianę jeńców wojennych i ofiar. Kard. Zuppi wyróżnił się również jako mediator w innych obszarach kryzysowych, jak podkreśliła watykańska analityk Deborah Lubov w NBC News.

Afrykańscy faworyci reprezentują konserwatywne stanowiska

Kard. Fridolin Ambongo Besungu został wymieniony jako potencjalny kandydat z Afryki. Według today.it, kardynał z Demokratycznej Republiki Konga jest jedynym Afrykańczykiem w Radzie Kardynałów. Kiedy Watykan zezwolił na błogosławieństwa dla par tej samej płci w grudniu 2023 r., wyraził swoją dezaprobatę w liście afrykańskich biskupów, który przywiózł do Watykanu. Jednak w wieku 65 lat niektórzy obserwatorzy uważają go za zbyt młodego na ten urząd.

Kard. Peter Turkson, pochodzący z Ghany, ma również pewne szanse zwłaszcza jeśli kwestie społeczne i etyczne zdominują konklawe. 76-letni purpurat był przewodniczącym Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" i jest uważany za konserwatystę, jeśli chodzi o kwestie doktrynalne.

Sojusznicy zmarłego papieża wśród faworytów

66-letni kard. Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii, jest również jednym z faworytów. Był blisko związany ze zmarłym papieżem Franciszkiem i jest uważany za bliskiego i otwartego. Jego wybór symbolizowałby ciągłość w polityce kościelnej.

To samo dotyczy kard. Mario Grecha. BBC donosi, że kardynał jest zwolennikiem kościelnej synodalności, która była szczególnie ważna dla Franciszka: danie zwykłym wierzącym większego głosu.

Niespodziewane nazwiska wśród faworytów

Kard. Charles Maung Bo jest wymieniany przez BBC i NBC News jako kolejny kandydat z Azji. Pierwszy kardynał z Myanmaru dorastał w kraju, w którym katolicy stanowią niewielką mniejszość. Przez dwie kadencje stał na czele Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) i był uważany za bliskiego powiernika Franciszka, który był pierwszym papieżem odwiedzającym ten kraj.

CBS News przywołuje również nazwisko kard. Géralda Cypriena Lacroix. 67-letni arcybiskup Quebecu we wczesnej młodości pracował jako misjonarz w Kolumbii. Tymczasowo zrezygnował z urzędu z powodu oskarżeń o molestowanie seksulane, ale powrócił po tym, jak dochodzenie kościelne nie wykazało żadnych dowodów winy.

Kard. Anders Arborelius, biskup Sztokholmu, jest również wymieniany przez today.it. Jako pierwszy szwedzki kardynał, który przeszedł na katolicyzm w kraju protestanckim, 75-letni purpurat jest zagorzałym zwolennikiem moralnego nauczania Kościoła. Odrzuca błogosławieństwo par tej samej płci i wyświęcanie kobiet na diakonów. Jednocześnie, podobnie jak Franciszek, opowiada się za otwartą polityką migracyjną.

Pierwsze papieskie wybory dla większości kardynałów

Znaczący wpływ na nadchodzące konklawe: około 80 proc. kardynałów uprawnionych do głosowania zostało mianowanych przez samego zmarłego papieża. Dla większości uczestników będzie to pierwszy raz, kiedy wezmą udział w wyborach papieskich. Historyczne jest również to, że mniej niż połowa kardynałów pochodzi z Europy, co może również mieć znaczący wpływ na wybór głowy Kościoła katolickiego.

