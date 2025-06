Chińscy katolicy modlą się o pielgrzymkę Leona XIV do ich kraju

Pod koniec maja w katedrze Niepokalanego Poczęcia w Hongkongu kardynał Chow Sau-yan modlił się w intencji posługi Piotrowej papieża Leona XIV, która rozpoczęła się cztery dni wcześniej uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra w Watykanie.

Modlitwy o spełnienie pragnienia

Jak informuje Agencja Fides, kard. Chow w homilii wyznał, że Leon XIV powiedział mu, że pragnąłby odbyć wizytę pasterską do Chin. – Proszę was, módlcie się za niego, aby mógł spełnić niespełnione marzenie papieża Franciszka – oznajmił kardynał. – Uważam, że nie jest obcy kulturze chińskiej. Byłoby to bardzo znaczące, gdyby mógł odbyć wizytę pasterską w Chinach jako papież, dlatego proszę was o modlitwę za to marzenie – mówił hierarcha.

Dwa dni później, po zakończeniu Eucharystii w sobotę 24 maja, odprawionej z okazji Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach, kardynał Chow ponowił swoje wezwanie, dzieląc się z obecnymi także swoim doświadczeniem pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Sheshan, niedaleko Szanghaju, którą odbył w lutym wraz z delegacją diecezji hongkońskiej.

Fides przekazał, że kardynał opowiedział o wielkim wzruszeniu, jakie przeżył, widząc wreszcie wielką statuę na szczycie wzgórza, i jak – stojąc przed nią – wszyscy modlili się o zdrowie papieża Franciszka, który wówczas przebywał w szpitalu Gemelli w Rzymie. – Teraz – wskazał kardynał Chow – papież Franciszek jest w niebie i modli się za nas oraz za nasz Kościół w Chinach. On zawsze pragnął odwiedzić Chiny i spotkać się z naszymi braćmi i siostrami... Teraz módlmy się, aby jego następca, jako następca Piotra, mógł pewnego dnia postawić stopę na ziemi chińskiej jako papież.

Od 2018 r. relacje na linii Pekin-Watykan uległy delikatnej poprawie. Obie strony podpisały tymczasowe porozumienie o mianowaniu biskupów, które było kilkukrotnie przedłużane i ma obowiązywać do 2028 r. Jednak zaraz po śmierci papieża Franciszka Chiny jednostronnie mianowały dwóch biskupów oficjalnego "kościoła katolickiego' w tym kraju.

Czytaj też:

Papież dostał gratulacje z Chin. Pekin liczy na "konstruktywny dialog"