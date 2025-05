Papież dostał gratulacje z Chin. Pekin liczy na "konstruktywny dialog"

W piątek na briefingu prasowym rzecznik MSZ Chin wyraził nadzieję, że Watykan pod przywództwem nowego papieża Leona XIV będzie kontynuował konstruktywny dialog z Państwem Środka.

W komunikacie podano również, że Pekin wyraża wolę pogłębienia komunikacji w kwestiach międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz wspólnie promować ciągłą poprawę stosunków chińsko-watykańskich, co miałoby przyczynić się do pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu na świecie.

Gratulacje z Chin

Zarówno "oficjalny" jak i "podziemny" – czyli ten w łączności z papieżem – Kościół katolicki w Chinach przesłały gratulacje nowo wybranemu Ojcu Świętemu.

Od 2018 r. relacje na linii Pekin-Watykan uległy delikatnej poprawie. Obie strony podpisały tymczasowe porozumienie o mianowaniu biskupów, które było kilkukrotnie przedłużane i ma obowiązywać do 2028 r. Jednak zaraz po śmierci papieża Franciszka Chiny jednostronnie mianowały dwóch biskupów oficjalnego "kościoła katolickiego" w tym kraju.

Trump: Nie mogę się doczekać spotkania

Gratulacje dla nowego Ojca Świętego napłynęły z całego świata, w tym z Polski. W czwartek, zaraz po ogłoszeniu decyzji konklawe, głos zabrał także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został wybrany papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Cóż za ekscytacja i wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" – napisał prezydent na Truth Social.

Nadzieja dla Ukrainy

W swojej wiadomości arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wyraził nadzieję, że "papież Leon XIV będzie papieżem nadziei dla Ukrainy, dla pokoju i dla zakończenia niesprawiedliwej, brutalnej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie".

