Abp Szewczuk: Leon XIV będzie papieżem nadziei dla Ukrainy

„Przede wszystkim wszyscy się radujemy. Podzielamy poczucie narodowej radości, która panuje teraz w Rzymie. Te słowa – „Habemus Papam” – są naprawdę czymś niezwykłym. Uwaga całego świata skupiła się na Placu św. Piotra. Widzieliśmy tego, którego Pan naznaczył. W rzeczywistości kardynałowie na konklawe musieli tylko rozpoznać tego, którego Bóg powołuje na następcę apostoła Piotra w naszych czasach. Dlatego wszyscy się radujemy” – powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK).

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego: Leon XIV będzie papieżem nadziei dla Ukrainy

Zwrócił uwagę, że pierwsze słowa, które nowo wybrany papież wypowiedział do świata, brzmiały: „Pokój z wami!”. „Mówił o pokoju, który pochodzi z tchnienia zmartwychwstałego Zbawiciela. To jest właśnie istota błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, tego wszystkiego, co nazywamy tradycją apostolską, przekazywania tchnienia Zmartwychwstałego, pokoju, którego ludzie nie mają. Ukraina jest tak zmęczona wojną i tak bardzo potrzebuje tego pokoju! Czujemy, że Leon XIV będzie papieżem pokoju dla cierpiącej, rozdartej wojną Ukrainy” – powiedział abp Szewczuk

Zwrócił uwagę, że Leon XIV wygłosił interesujące oświadczenie na temat pokoju: jest to "pokój rozbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo". „Oznacza to, że jest to pokój ofiar wojny, w szczególności tych, którzy, powiedzmy, sprzeciwiają się złu. Ojciec Święty powiedział, że musimy oddać się Bogu, a zło nigdy nas nie pokona. Dlatego mamy nadzieję, że nowy papież będzie zwiastunem pokoju, budowniczym pokoju, kimś, kto buduje mosty między narodami” – stwierdził zwierzchnik UKGK.

Wskazał na imię Leona XIV. „Pamiętamy Leona XIII jako papieża nauki społecznej Kościoła, jako tego, który ogłosił encyklikę `Rerum Novarum`, który był papieżem metropolity Andrzeja Szeptyckiego, który naprawdę troszczył się o to, aby to słowo pokoju, błogosławieństwa, zostało przekształcone w pewne działania, świadectwa, które Kościół powinien realizować w warunkach konkretnego narodu, konkretnej kultury. Tak więc, rzeczywiście, czujemy, że jest to papież, który będzie z Ukrainą, z naszym długo cierpiącym narodem, który nie tylko zainspiruje nas pokojem Chrystusa, ale także pomoże nam przekształcić to tchnienie Chrystusa w odnowioną doktrynę Kościoła katolickiego o sprawiedliwym pokoju, trwałym pokoju we współczesnym świecie” – powiedział abp Szewczuk.

Wyraził przekonanie, że Leon XIV będzie papieżem nadziei dla Ukrainy. „Jest to papież, którego Pan dał Kościołowi i ludzkości w Roku Nadziei. Musimy poczuć, zobaczyć, a może nawet dotknąć tej nadziei! I Leon przychodzi do nas, ten potężny świadek Chrystusa, sprawiedliwości, Bożej mocy i łaski, która daje pokój. I dlatego jestem przekonany, że papież Leon XIV będzie papieżem nadziei dla Ukrainy, dla pokoju i dla zakończenia tej niesprawiedliwej, brutalnej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie” – powiedział zwierzchnik UKGK.

Konklawe wybrało kardynała Roberta Prevosta

Rozpoczęte 7 maja konklawe kardynałów podjęło w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. 8 maja około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!").

Nowym papieżem został 70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. – Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział. Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie.

