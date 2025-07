Abp Kowalczyk w poważnym stanie w szpitalu. Prymas Polski prosi o modlitwę

"Drodzy Bracia i Siostry! Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji abpa seniora Józefa Kowalczyka, który w poważnym stanie przebywa w szpitalu. Niech dobry Bóg umocni i obdarzy Go łaską zdrowia" – napisał abp Polak w komunikacie.

Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 r. w Olsztynie.

W październiku 1963 r. podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a dwa lata później wyjechał do Rzymu, by kontynuować je na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

W Rzymie ukończył także kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru (dzisiaj kongregacja Kleru) i w 1967 r. podjął współpracę z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie. Uczęszczał również do studium przy Tajnym Archiwum Watykańskim, które ukończył z dyplomem archiwisty.

W 1968 r. uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął studium w Rocie Rzymskiej, zakończone tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W 1969 r. podjął pracę w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów. W 1978 r. otrzymał misję stworzenia Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu.

Abp Kowalczyk był nuncjuszem i prymasem

Po wznowieniu w 1989 r. stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa.

Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 r. w bazylice św. Piotra z rąk papieża Jana Pawła II. W maju 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim prymasem Polski. Ingres do bazyliki prymasowskiej odbył 26 czerwca 2010 r.

17 maja 2014 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

W 2022 r. abp Kowalczyk obchodził 60. rocznicę święceń kapłańskich.

