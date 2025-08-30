Prymas do katechetów: Ze spokojem spełniajcie swoje obowiązki

U progu nowego roku szkolnego Prymas zachęcał katechetów, by mimo trudności "w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku, służyli swoimi kompetencjami".

Metropolita gnieźnieński spotkał się z katechetami 30 sierpnia, podczas dorocznego Dnia Katechetycznego. W homilii Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej powtórzył to, co mówił również w ubiegłym roku, że ministerialne zmiany w nauczaniu religii są powodem zrozumiałego niepokoju, frustracji i zalęknienia. Strach jednak jest najgorszym doradcą. Paraliżuje i sprawia, że podejmujemy błędne decyzje. Dlatego – prosił katechetów słowami św. Pawła Apostoła ze słuchanego Listu do Tesaloniczan – "ze spokojem spełniajcie swoje obowiązki i doskonalcie się".

Zachowanie spokoju

"Spokój o jakim mówi św. Paweł nie wypływa z beztroski lub bezczynności. Nie jest stanem otępienia, wspominania przeszłości lub odwrócenia się plecami od trudnych wyzwań, byleby nie mierzyć się ze stresem. Przeciwnie. Zachowanie spokoju, do jakiego zachęca św. Paweł, wypływa z odwagi, z chęci zmierzenia się z tym, co przynosi życie" – tłumaczył Prymas.

Przypomniał też katechetom sprawdzoną duchową zasadę agere contra, wedle której należy działać przeciwnie do rodzącej się w nas pokusy lub napotkanej przeszkody. Agere contra! – mówił – To nie bierność, nie żal, gorycz i rozpamiętywanie, ale odwaga, stałość w działaniu i jeszcze większa kreatywność. Dlatego – prosił dalej nauczycieli – „w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku, służcie swoimi kompetencjami i pomnażajcie dobro, które macie w sobie”.

W trwającym Roku Nadziei spotkanie w katedrze gnieźnieńskiej – jednym z kościołów jubileuszowych w archidiecezji gnieźnieńskiej – było dla katechetów także pielgrzymką jubileuszową. Nadzieja zaś – jak wskazał Prymas – jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie jutro. "Zatem wasza katechetyczna obecność w szkołach i parafiach – podkreślił – to nie tylko codzienna praca, ale znak nadziei, która nie wycofuje się i nie dezerteruje w obliczu trudności".

"A więc jeśli już na początku macie poczucie, że będzie to rok trudny – szczególnie, jeśli macie takie poczucie! – nie bójcie się – mówił na koniec Prymas. – Bóg jest naprawdę większy od naszych lęków i niepokojów. Pamiętajmy, że Pan czuwa nad nami, a Duch Święty nieustannie przychodzi z potrzebnymi nam darami!" – podkreślił abp Polak przypominając za papieżem Leonem XIV, że prawdziwy pokój buduje się w sercu i zaczyna od serca, wykorzeniając pychę i roszczenia oraz ważąc słowa, one bowiem mogą także ranić i zabijać.

Po Mszy św. katecheci spotkali się w auli gnieźnieńskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego, gdzie odbyła się druga część spotkania. Wykład inauguracyjny nt. komunikacji wiary we wspólnym doświadczeniu sztuki wygłosił ks. dr. Maciej Jasiński, dyrektor Radia Plus Gniezno i kapelan Prymasa Polski. Była to także okazja do podziękowania nauczycielom obchodzącym 25-lecie pracy katechetycznej. Prymas zaprosił również wszystkich na zbliżający się XII Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 11-14 września pod hasłem „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

