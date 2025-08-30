"Mężczyzna Nadziei". Czas na męskie poruszenie

Odrzuceni przez kulturę indywidualizmu, oskarżani o przemoc systemową, ale i zagubieni w relacjach, odcięci duchowo od źródła życia – potrzebują czegoś więcej niż jeszcze jednej konferencji czy poradnika o tym, „jak być lepszym facetem”. Potrzebują spotkania z Bogiem żywym. Potrzebują nadziei.

Z potrzeby serca – ku Jasnej Górze

Właśnie z tej potrzeby narodziło się w 2017 roku „Męskie Oblężenie Jasnej Góry”. To nie była strategia, ale odruch serca – mężczyzn, którzy zapragnęli zebrać się razem u stóp Maryi, aby na nowo usłyszeć wezwanie do odwagi, odpowiedzialności i wiary. W pierwszym roku przyjechało ich kilka tysięcy. Dziś to wydarzenie, które gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników – nie tylko na Jasnej Górze, ale i online oraz w lokalnych wspólnotach.

To nie tylko pielgrzymka. To duchowe zbrojenie mężczyzn Kościoła – z nauczaniem, modlitwą, adoracją i Eucharystią. Zawsze u boku biskupa – gospodarza wydarzenia. Zawsze w jedności. Zawsze po to, by wracać do parafii odmienionym, gotowym, by brać odpowiedzialność za swoją rodzinę i wspólnotę.

Mężczyzna Nadziei – temat jubileuszowego roku

Tegoroczna edycja (21–27 września 2025) ma wyjątkowy charakter: obchodzimy Rok Święty ogłoszony przez papieża Franciszka, a tematem przewodnim spotkania jest „Mężczyzna Nadziei”. Inspiracją stała się encyklika Benedykta XVI Spe salvi, która pokazuje, że chrześcijańska nadzieja to nie uczucie, ale mocna kotwica rzucona w przyszłość, zakotwiczona w Bogu.

W świecie, który proponuje fałszywe obietnice, Kościół wzywa dziś mężczyzn, by byli świadkami nadziei – nie tej taniej, opartej na sukcesie, ale nadziei, która rodzi się w cierpieniu, modlitwie, wspólnocie i wierności Bogu.

Nadzieja na męskie przebudzenie

„Męskie Oblężenie” to dziś nie tylko jeden dzień na Jasnej Górze. To ruch duchowego przebudzenia, który owocuje wzrostem męskich wspólnot, powołaniami, nawróceniami, pojednaniami w rodzinach, powrotami do sakramentów. To także tydzień warsztatów duchowych w miastach całej Polski, które w tym roku odbędą się w Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Sosnowcu, Rybniku i Kalwarii Zebrzydowskiej – z możliwością uczestnictwa online w każdej parafii.

Bo dziś nie wystarczy już czekać. Dziś trzeba wyjść i zaprosić. Nie działa masowe duszpasterstwo – potrzeba osobistego towarzyszenia, świadectwa, relacji. Potrzeba proroków nadziei, którzy będą nieść światło w męskich sercach, często gasnących pod ciężarem samotności, wstydu i winy.

Maryja, Brama Nadziei

Jasna Góra, od wieków bastion polskiej wiary, staje się ponownie twierdzą mężczyzn, którzy przychodzą nie na pokaz, ale po łaskę. Wracają do swoich rodzin i parafii z odwagą, której wcześniej brakowało, z wiarą w moc modlitwy i sakramentów, z nową siłą do bycia mężem, ojcem, bratem, liderem. Wracają z nadzieją, która zbawia.

Bo gdzie jest Maryja – tam zawsze będzie nadzieja. A jeśli znajdzie się choć jeden mężczyzna, który zawalczy o serce swojej rodziny, wspólnoty, parafii – to nie wszystko jeszcze stracone.

Warsztaty: 21–26 września 2025 (transmisja z 6 miast). Jasna Góra – Oblężenie: 27 września 2025 (sobota). Szczegóły, zapisy, materiały promocyjne: www.oblezenie.pl

