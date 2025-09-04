Dramatyczny wypadek w Portugalii. Reaguje papież Leon XIV

Papież wystosował w tej sprawie telegram do patriarchy Lizbony, bpa Rui Manuela Sousy Valéria. Telegram, podpisany przez watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietra Parolina zapewnia o smutku, z jakim Ojciec Święty przyjął wiadomość o wypadku, wskutek którego zginęło kilkanaście osób, a ponad 20 doznało obrażeń.

Kondolencje i modlitwa papieża

Leon XIV prosi patriarchę Lizbony o przekazanie rodzinom ofiar papieskich kondolencji i zapewnień o duchowej bliskości. Papież modli się również o "całkowity powrót do zdrowia rannych i moc chrześcijańskiej nadziei dla wszystkich dotkniętych tą tragedią".

Leon XIV wyraził też wdzięczność służbom ratunkowym i wszystkim, zwłaszcza rodzinom zmarłych, udziela niosącego pocieszenie apostolskiego błogosławieństwa.

Śmiertelny wypadek w Lizbonie. Kolejka wypadła z szyn

Według najnowszych danych, w środowym wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria zginęło co najmniej 17 osób, a ponad 20 zostało rannych. Liczby te będą nadal aktualizowane.

Popularna wśród turystów XIX-wieczna kolejka, łącząca dwie lizbońskie dzielnice, Baixa i Bairro Alto, w środę wieczorem wypadła z szyn, uderzając w pobliski budynek. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Według nieoficjalnych doniesień mogło dojść do przerwania liny.