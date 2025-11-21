Atak bojówki na szkołę katolicką. Jedna osoba ranna

Źródłem informacji jest komunikat diecezji Kontagora.

Podczas napaści poważnie ranny został jeden z pracowników ochrony. Do ataku doszło między pierwszą a trzecią w nocy. "Diecezja Kontagora zdecydowanie potępia atak i wyraża głębokie zaniepokojenie bezpieczeństwem porwanych dzieci i ich rodzin" – czytamy w komunikacie.

"Służby bezpieczeństwa zostały natychmiast poinformowane i podjęły skoordynowane działania, aby zapewnić bezpieczny powrót zakładników" – podkreślono.

Trump na ratunek chrześcijanom? Możliwa operacja USA

Władze Nigerii oświadczyły na początku listopada br., że przyjmą pomoc USA w walce z islamskimi bojówkami, pod warunkiem poszanowania integralności terytorialnej kraju.

Władze w Abudży zareagowały na ostrzeżenie podjęcia działań militarnych przez amerykańskie siły zbrojne w związku z prześladowaniami, w tym mordowaniem chrześcijan. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki (ponad 200 milionów ludzi i ok. 200 grup etnicznych). Najbardziej znane organizacje terrorystyczne to operujące głównie w Nigerii Zachodniej Boko Haram i Prowincja Państwa Islamskiego. Ich ofiarami padają chrześcijanie, ale również muzułmanie.

Donald Trump poinformował, że zwrócił się do Departamentu Obrony z prośbą o przygotowanie się na ewentualną "szybką" akcję militarną w Nigerii, jeśli władze tego zachodnioafrykańskiego państwa nie podejmą zdecydowanych działań przeciwko zabijaniu chrześcijan.

Dzień wcześniej Prezydent USA ogłosił, że formalnie uznaje Nigerię za "Kraj Szczególnego Zaniepokojenia" (stosuje się też określenie Szczególnego Zainteresowania). Trump nawiązał do przepisów o wolności religijnej z 1998 roku (International Religious Freedom Act, IRFA), które przewidują, że nadanie takiego statusu jako najostrzejszą formę oficjalnego potępienia prześladowań religijnych przez USA.

Czytaj też:

Izraelskie ataki na chrześcijan. Wstrząsająca relacjaCzytaj też:

Mocarstwo prześladuje chrześcijan. Zatrzymano wiernych