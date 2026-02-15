Konsekracja dziewic w Warszawie. Wśród nich dziennikarka

Każda z pań na znak oddania Jezusowi otrzymała obrączkę, a na znak łączności z Kościołem – brewiarz.

Uroczystość w bazylice katedralnej miała bardzo podniosły charakter. Msza święta rozpoczęła się od procesji, w której za krzyżem szły ubrane na biało kandydatki do konsekracji: Urszula i Irena, trzymając w rękach zapalone świece.

"Dokonują się tutaj rzeczy wielkie"

"Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś" – odpowiedziały na wezwanie celebransa.

"Dokonują się tutaj rzeczy wielkie, być może dla nas niezrozumiałe, a już na pewno niezrozumiałe dla świata. Dzisiaj mamy bowiem w sobie niepohamowaną tendencję do mówienia: «Wystarczę sobie. Jestem ponad wszystko. Obędę się bez Boga». Tego rodzaju mniemanie prowadzi na bezdroża, do zagłady" – powiedział w homilii biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. "A my uwierzyliśmy Panu Jezusowi, który – jak mówi – jest drogą, prawdą i życiem. Uwierzyliśmy Bogu, który posiada wszystko, a przede wszystkim jest pełnią miłości i miłosierdzia". Kiedy wzywa Bóg, odpowiedź nie może być inna niż "tak". Dlatego od początku w Kościele było zrozumienie dla takiego powołania jak dziewictwo konsekrowane – przypomniał biskup.

"Dokonuje się tu coś niezwykłego także dla nas wszystkich w Kościele – zgodnie z tym, co pisał św. Paweł: «Jedni drugich brzemiona noście». Nasze siostry otrzymały nie tylko łaskę czuwania przy Bogu, ale teraz otrzymują także łaskę większego czucia i widzenia drugiego człowieka" – powiedział kaznodzieja. Ich szczególnym powołaniem będzie od teraz modlitwa wstawiennicza, dawanie dobrego przykładu, pomoc i służba, a czasem nawet, gdy zajdzie taka potrzeba – upominanie.

Obrączka na znak zaślubin z Jezusem

Obrzęd konsekracji dziewic rozpoczął się od odśpiewania litanii od Wszystkich Świętych, podczas której kandydatki leżały krzyżem na posadzce kościoła. Później nastąpiła modlitwa w ich intencji. "Ojcze, przyjmij postanowienie życia w doskonałej czystości i naśladowania Chrystusa, które z Bożą pomocą składam wobec Ciebie i świętego ludu Bożego" – modliły się konsekrowane.

Biskup wypowiedział formułę konsekracji dziewicy wyciągając ręce nad głową każdej kandydatki. Następnie ofiarował jej obrączkę na znak zaślubin z Jezusem Chrystusem oraz księgę liturgii godzin jako symbol łączności z Kościołem. Codzienne odmawianie brewiarza to jeden z obowiązków dziewicy konsekrowanej.

Jak wynika z danych zebranych przez KAI, w Polsce jest obecnie ponad 450 dziewic konsekrowanych i ponad 460 wdów (w tym jeden wdowiec).

Czytaj też:

"Chroniono instytucję". Polski biskup zwraca się do ofiar pedofiliiCzytaj też:

Kardynał zachęca do dialogu z muzułmanami. "Jest niezbędny"