Ośrodki deportacyjne dla migrantów. Biskupi zaniepokojeni

Jest to jeden z punktów projektu nowych przepisów przyjętych przez Parlament Europejski, mających na celu przyśpieszenie repatriacji nielegalnych migrantów.

COMECE przypomina, że "projekt europejski od zawsze opiera się na zasadach solidarności, ludzkiego braterstwa i ochrony osób najbardziej bezbronnych. Zasady te nie są opcjonalne; stanowią one sedno tożsamości Unii. Każdy rozwój sytuacji politycznej, który może je podważyć, wymaga uważnej refleksji i odnowionego zaangażowania". Odnosząc się do poparcia przez Parlament Europejski projektu nowego prawa repatriacyjnego, wskazano, że "głosowanie to sygnalizuje niepokojącą zmianę polityczną, grożącą przekształceniem podejścia Unii Europejskiej w kluczowych obszarach, w tym w zakresie migracji i ochrony naszego wspólnego domu, w sposób, który może odbiegać od jej podstawowych wartości".

"Punkty powrotu"

Szczególne zaniepokojenie COMECE budzi otwarcie furtki do łatwiejszego tworzenia nowych ośrodków deportacyjnych dla migrantów poza granicami Unii Europejskiej, nazywanych "punktami powrotu". "Środki ułatwiające repatriację, rozszerzające zakres zatrzymań i przenoszące odpowiedzialność na państwa trzecie budzą poważne wątpliwości co do rzeczywistej ochrony praw człowieka i poszanowania godności każdej osoby" – czytamy w komunikacie. Według europejskich biskupów "głosowanie to uwidacznia głębszą obawę o możliwy kryzys tożsamości w Unii Europejskiej. W czasach globalnej niepewności Europa jest wezwana, by nie rezygnować ze swoich wartości, lecz potwierdzać je jasno i odważnie". Stąd apel COMECE, która wzywa państwa członkowskie, aby "w nadchodzących negocjacjach zapewniły, że polityka migracyjna pozostanie mocno zakorzeniona w poszanowaniu godności ludzkiej, praw podstawowych i wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej".

COMECE zapewnia, że Kościół w Unii Europejskiej w konstruktywny sposób angażuje się w tę debatę, promując politykę, która wspiera zarówno sprawiedliwość, jak i współczucie. Dlatego też temat migracji i azylu znajdzie się w centrum najbliższej sesji plenarnej, która w połowie kwietnia odbędzie się na Cyprze. W komunikacie czytamy, że przy tej okazji biskupi Unii Europejskiej „zastanowią się nad ostatnimi wydarzeniami”. Podkreślono, że temat migracji „stanowi kwestię o ogromnym znaczeniu dla Kościoła w Unii Europejskiej”.

Propozycja nowych regulacji

W czwartek 26 marca, przy 389 głosach za, 206 przeciw i 32 wstrzymujących się, Parlament Europejski zatwierdził przejście do kolejnego etapu procedury legislacyjnej w sprawie aktualizacji wspólnego unijnego systemu dotyczącego powrotów obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy pozwalają krajowym urzędom szybko wydawać decyzje o powrocie każdej osobie, która przebywa nielegalnie w danym kraju Unii Europejskiej. Wprowadzają też ułatwienia w tworzeniu ośrodków deportacyjnych dla migrantów poza granicami Unii Europejskiej. Oznacza to, że każdy kraj członkowski będzie mógł deportować migrantów nie do ich krajów pochodzenia, ale do ośrodków, które dopiero powstaną. Grecja, Niemcy, Holandia, Austria i Dania rozpoczęły już rozmowy – głównie z rządami krajów Afryki – w sprawie miejsc, w których mogliby przebywać migranci, którym nie przyznano azylu. Ostania decyzja Parlamentu Europejskiego pozwala na rozpoczęcie negocjacji z państwami unijnymi w ramach stanowiącej prawo Rady nad ostatecznym kształtem regulacji.

Czytaj też:

