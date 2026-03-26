"Realny przełom w polityce migracyjnej". PE poparł istotną reformę

We wtorek w europarlamencie odbyło się ważne głosowanie. Większością 389 głosów, przy 206 przeciw i 32 wstrzymujących się, Parlament Europejski opowiedział się za uszczelnieniem systemu powrotów nielegalnych migrantów.

Parlament Europejski poparł nowe przepisy, które mają przyspieszyć deportacje nielegalnych migrantów. Reforma zakłada m.in. tworzenie "centrów powrotowych", a także możliwość odsyłania migrantów nie tylko do krajów, z których przybyli, lecz również do państw trzecich.

Wreszcie zmiana polityki migracyjnej UE?

Jak podsumowała zajmująca się sprawą europoseł Konfederacji Anna Bryłka, nowa polityka w zakresie powrotów migrantów będzie się opierała na kilku założeniach:

Priorytet dla bezpieczeństwa narodowego: Nowe ramy prawne przywracają kontrolę państwom członkowskim. Bruksela nie będzie już narzucać sztywnych schematów, a stolice zyskują prawo do stosowania bardziej rygorystycznych środków ochrony własnych obywateli;

Koniec z nadużywaniem procedur: Składanie odwołań nie będzie już automatycznym sposobem na bezterminowe odraczanie deportacji. Ukrócamy taktykę opóźniania powrotu poprzez wykorzystywanie luk prawnych;

Surowe konsekwencje braku współpracy: Migranci, którzy zatajają informacje lub utrudniają proces wydalenia, muszą liczyć się z sankcjami karnymi oraz przedłużoną detencją (nawet do 24 miesięcy) w ośrodkach o zaostrzonym rygorze;

Wzajemne uznawanie decyzji: Decyzja o wydaleniu podjęta w jednym kraju jest skutecznie respektowana w całej Unii, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się osób przebywających tu nielegalnie.

Bryłka: Dzięki presji środowisk prawicowych

Europoseł Konfederacji uważa, że wreszcie w polityce migracyjnej Unii Europejskiej nastąpi realny przełom we właściwym kierunku polityce

"Decyzja ta oznacza przejście do kluczowego etapu prac nad reformą, która ma usprawnić deportacje obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w UE. Dzięki presji środowisk prawicowych, Europa odchodzi od nieskutecznych kompromisów na rzecz realnego egzekwowania prawa. To właśnie konsekwentna postawa grupy Patrioci dla Europy pozwoliła przełamać wielomiesięczny impas i zastąpić ideologiczne założenia konkretnymi narzędziami. Zamiast dotychczasowej, rażącej nieskuteczności (gdzie realizowano jedynie ok. 20% decyzji o powrocie), realizowany będzie system oparty na ścisłym egzekwowaniu przepisów i odpowiedzialności" – napisała Bryłka na X.

