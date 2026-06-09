Jest nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej

Zarząd Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, po rekomendacji Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez dotychczasowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej o. Stanisława Tasiemskiego OP.

Jednocześnie mianował nowym prezesem KAI o. Michała Bortnika OSPPE, dotychczasowego rzecznika prasowego Jasnej Góry. Nowy prezes KAI obejmie obowiązki z dniem 1 lipca 2026 r. O. Tasiemski będzie nadal członkiem zarządu KAI. Biskupi biorący udział w 405. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski podziękowali o. Stanisławowi Tasiemskiemu za dotychczasowe kierowanie Katolicką Agencją Informacyjną.

Kim jest nowy prezes KAI?

O. Michał Bortnik OSPPE urodził się 11 września 1975 r. w Sulęcinie. Wstąpił do Zakonu Paulinów w 1994 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 2001 r. na Jasnej Górze. Jest magistrem teologii w zakresie bioetyki.

Po święceniach pracował duszpastersko w Częstochowie, a następnie w Niemczech, gdzie pełnił funkcje wikariusza, proboszcza, przeora klasztoru oraz ekonoma prowincji paulinów. W latach 2009-2011 był proboszczem parafii św. Józefa w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii.

Po powrocie do Polski pracował w Kurii Generalnej Paulinów jako sekretarz generała zakonu. W latach 2014-2023 był zastępcą kustosza Jasnej Góry, odpowiadając m.in. za przygotowanie sanktuarium do Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w 2016 r.

Od 2022 r. o. Bortnik jest kapelanem społecznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W tym samym roku został rzecznikiem prasowym Jasnej Góry oraz wydawcą transmisji mszy św. dla TVP. Od sierpnia 2023 r. pełni również funkcję dyrektora Biura Prasowego Jasnej Góry. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Katolicka Agencja Informacyjna powstała w 1993 r. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Celem jej powołania była poprawa relacji między Kościołem a mediami. KAI nie jest jednak własnością KEP. Została utworzona struktura pośrednia o nazwie Fundacja na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

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