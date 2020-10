Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS na czele, PSL poza Sejmem

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć obecnie na 39,8 proc. głosów. To spadek w stosunku do poprzedniego badania o 3,1 pkt. proc. Na drugim miejscu - z wynikiem 27 proc. - znalazła się Koalicja Obywatelska, która zyskała od września 1,4 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050, którą popiera 12,2 proc. pytanych (+0,8).

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze Konfederacja – 9,2 proc. (+1) i Lewica – 7 proc. (+0,6).

Koalicja Polska (PSL, Kukiz'15) z wynikiem 4,3 proc. nie przekroczyłaby progu wyborczego.

Przy takim wyniku wyborów podział mandatów prezentowałby się następująco:

PiS – 220

Koalicja Obywatelska – 132

Polska 2050 – 51

Konfederacja – 36

Lewica – 20

Jak oceniamy rządzących?

Pracownia Estymator zapytała także Polaków o ocenę rządzących. Jeśli chodzi o działalność gabinetu Mateusza Morawieckiego, pozytywnie oceniło ją 46 proc. pytanych (-4). Negatywną opinię o działaniach rządu wyraziło 47 proc. respondentów (+3), zaś swojego zdania w tej sprawie nie miało 7 proc. uczestników badania (+1).

Jeśli zaś chodzi o samego premiera, to jego działalność pozytywnie oceniło 49 proc. badanych (-5). Przeciwnego zdania było 47 proc. pytanych (+4), a sprecyzowanej opinii w tej kwestii nie ma 4 proc. ankietowanych.

Aktywność prezydenta Andrzeja Dudy pozytywnie oceniło 50 proc. respondentów (-6), negatywnie – 43 proc. (+2), a swojego zdania nie miało 7 proc. respondentów (+4).

Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 październik 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.. Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl.