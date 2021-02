Najnowszy sondaż: Złe wieści dla PiS

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskałaby 33,5 proc. Jak zauważa Wirtualna Polska, PiS to jedyna formacja, dla której poparcie nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego badania. Na drugim miejscu w sondażu, z wynikiem 19,3 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. To spadek o 0,4 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do ugrupowania Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na Polskę 2050 wyraziło 14,6 proc. Formacja odnotowała identyczny spadek poparcia jak Koalicja Obywatelska.

Największy wzrost poparcia (o 3,4 pkt. proc.) odnotowała Lewica, która uzyskała w badaniu 11,4 proc. Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Konfederacja – 6 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,8 proc.

Ponad 9 proc. respondentów nie wiedziało, na którą partię oddałoby swój głos.

Przy takich wynikach wyborów podział na mandaty PiS mogłoby liczyć na 196 mandatów, co nie wystarczyłoby do samodzielnych rządów.

Sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 19 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 osób.

