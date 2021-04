Sondaż: Kto jest liderem opozycji? Fatalny wynik Budki

Sondażowe pytanie brzmiało: "który polityk jest Pani/Pana zdaniem obecnie liderem opozycji w Polsce?".

Sondaż: Kto jest liderem opozycji w Polsce?

Wyniki badania przedstawiają się następująco:

Identyczny wskaźnik zanotowali dwaj politycy. Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskali po 19,1 proc.

Na trzeciej pozycji uplasował się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Szefa największej partii opozycyjnej w roli lidera opozycji widzi zaledwie 7,6 proc. ankietowanych.

5,4 proc. respondentów za przywódcę opozycji uważa Krzysztofa Bosaka, posła Konfederacji, wiceprezesa Ruchu Narodowego i byłego kandydata na prezydenta.

2,4 proc. pytanych wybrało Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, który również kandydował w wyborach prezydenckich.

1,3 proc. wskazało Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tworzącego obecnie Nową Lewicę.

W ocenie 4,1 proc. badanych liderem opozycji jest inny polityk.

41 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie mam zdania".

Trzaskowski vs Hołownia

Jak wskazuje Adam Jastrzębski z SW Research, z sondażu wynika, że Rafał Trzaskowski przeważa nad Szymonem Hołownią wśród najmłodszych (20% vs. 15%), a także wśród mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (24% vs. 12%). Z kolei Hołownię w roli lidera opozycji nieco chętniej niż prezydenta Warszawy widzą respondenci między 35 a 49 rokiem życia (22% vs. 14%). To samo dotyczy mieszkańców miast liczących do 20 tys. osób (27% vs. 19%).

"Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13.04-14.04.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" – podaje rp.pl.

