Sondaż: PiS prowadzi. Olbrzymi wzrost poparcia Konfederacji

Wyniki sondażu na zlecenie Onetu wskazują, że partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż cieszy się stabilnym poparciem społeczeństwa. Z kolei na opozycji wciąż trwa walka o prymat. Tym razem Koalicji Obywatelskiej udało się odrobić część strat do Polski 2050. Dobre wiadomości otrzymali również politycy Konfederacji. Ich partia wyprzedziła w badaniu IBRiS Lewicę.

PiS na czele

Na obecną partię rządzącą chce głosować 33,5 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni, z końca maja, partia Kaczyńskiego zanotowała spadek poparcia o 1,4 pkt. proc.

Drugie miejsce należy do Polski 2050. Partia Szymona Hołowni również uzyskała gorszy wynik niż miesiąc temu. Obecnie popiera ją 17,9 proc. respondentów, podczas gdy wcześniej było to 20,2 proc. Oznacza to spadek o 2,3 pkt. proc.

Trzecia Koalicja Obywatelska zanotowała poparcie na poziomie 16,1 proc. To wzrost o 2 pkt proc.

Sporo niezdecydowanych

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. Spośród nich największe poparcie notuje Konfederacja, na którą oddałoby swój głos 9,3 proc. ankietowanych (wzrost o aż o 4,8 pkt. proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Lewica z poparciem 8,3 proc. (spadek 0,1 pkt. proc.) oraz PSL. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza zagłosowałoby 5,4 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc.

Wciąż spora grupa badanych nie wie, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Odsetek ten wynosi 9,5 proc.

Frekwencja wyniosłaby 44,2 proc.

Sondaż dla Onetu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 31 maja. Badanie zrealizowano metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.

